Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Alinhavos
Carlos Anúncio Michelin e Liliana Zambon da Silveira, diretres da ParaMalhas, inauguraram, dia 26, a nova sede da empresa, em Farroupilha. O evento que apresentou a filha, Izadora Michelin, como diretora, serviu também para celebrar os 54 anos da marca. A festividade reuniu funcionários, clientes, colaboradores e familiares.
Croqui
Vitoria Gomes Mardero reservou o dia 25 de julho para comemorar a formatura em Design de Moda. Ela reunirá familiares e amigos no Restaurante do Lago, na UCS.
Flash
Os fotógrafos Tatieli Sperry, Jônatas André de Araújo e Isa Casagrande protagonizarão uma mostra de suas produções, domingo, dia 5, a partir das 16h, no Beco do Dude. A tarde será embalada pela setlist brasileiríssima do DJ Mono. Vale conferir!
Baquetas
O baterista Mateus Bicca Sabbi volta a dar mostras de seu talento artístico e contou para a coluna que, neste mês de abril, está com a agenda aberta para tutorias personalizadas. Serão seis encontros pautados no tema Divisão Rítmica e Metrônomo. As aulas ocuparão o auditório do Arstage Music Center.