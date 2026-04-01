Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Joel Goulart Junior, diretor regional da RBS Caxias, Catia Perini, com o marido, Fábio Perini, superintendente da Unimed Serra Gaúcha, e Raquel Siqueira, executiva de negócios do Grupo RBS, no lançamento do Festival do Grostoli, em Garibaldi William Cabral / Divulgação

Alinhavos

Carlos Anúncio Michelin e Liliana Zambon da Silveira, diretres da ParaMalhas, inauguraram, dia 26, a nova sede da empresa, em Farroupilha. O evento que apresentou a filha, Izadora Michelin, como diretora, serviu também para celebrar os 54 anos da marca. A festividade reuniu funcionários, clientes, colaboradores e familiares.

Liliana Zambon da Silveira e Carlos Anúncio Michelin ladeiam a filha Izadora Michelin, diretora da ParaMalhas no evento de lançamento da unidade matriz em Farroupilha Fábio Grison / Divulgação

Croqui

Vitoria Gomes Mardero reservou o dia 25 de julho para comemorar a formatura em Design de Moda. Ela reunirá familiares e amigos no Restaurante do Lago, na UCS.

Michele Toazza, Rodrigo de Carvalho e Márcia Costa, comandantes da Drops de Menta protagonizaram, pelo segundo ano consecutivo, uma das noites de desfile que ocupou a passarela do Villagio Trends Leandro Araújo / Divulgação

Flash

Os fotógrafos Tatieli Sperry, Jônatas André de Araújo e Isa Casagrande protagonizarão uma mostra de suas produções, domingo, dia 5, a partir das 16h, no Beco do Dude. A tarde será embalada pela setlist brasileiríssima do DJ Mono. Vale conferir!

Edna Luiza Verza, Teodoro Salazar e Daniela Schiavenin Fabian, ele prestigiou a festividade inaugural do Empório Di Annita, que elas comandam em Flores da Cunha Sabrina Bortoluzzi / Divulgação

Baquetas

O baterista Mateus Bicca Sabbi volta a dar mostras de seu talento artístico e contou para a coluna que, neste mês de abril, está com a agenda aberta para tutorias personalizadas. Serão seis encontros pautados no tema Divisão Rítmica e Metrônomo. As aulas ocuparão o auditório do Arstage Music Center.

Recepcionados por Leo Zanotto, Jeanine Mocellin e Cleiton Sarturi, sábado, no projeto festivo Beats Lounge, que ocupou o espaço do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Bruna Borges e Marcus Rafaeli, sábado, para conferir o Beats Lounge, que animou a pista de danças do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação