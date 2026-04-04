Cristiane Lisot leva à Itália uma homenagem a suas raízes, a família e a cultura da Serra Gaúcha Vanessa Tonietto / Divulgação

Cristiane Lisot vive um daqueles momentos que marcam uma virada de página na vida. Arquiteta, empresária e designer autoral, ela embarca em uma nova fase profissional levando na bagagem a materialização de um sonho que sempre guiou sua trajetória: a criatividade e a capacidade de transformar memórias em projetos com significado.

Caxiense filha de Nelson e Cleusa Lisot, Cristiane cresceu com exemplo de empreendedorismo e desde cedo aprendeu a vislumbrar oportunidades e a entender que o sucesso nasce da coragem de tentar. Foi nesse ambiente construtivo que surgiu o amor pela arquitetura e pelo design, áreas que, para ela, sempre foram uma forma de dar vida a ideias. Hoje, ao lado do marido, o engenheiro civil Alexandre Pissetti Sganderlla, e da filha Rebeca, de oito anos, ela celebra sua estreia, em grande estilo, no circuito internacional de design, na Itália.

O projeto que marca esse momento é a wine bag denominada Memória, uma bolsa para vinho que carrega, literalmente, histórias. A peça une a dressa, uma técnica artesanal de trançado em palha de trigo, elaborada pela artesã Jaqueline Bissolotti (@maos.depalha), a uma alça esculpida em madeira de cedro pelo Nelson Luís Marsílio, inspirada nos caules das parreiras que se entrelaçam até encontrar o fruto, a uva. O produto é uma homenagem à cultura da colonização italiana, à tradição vitivinícola e às raízes da Serra Gaúcha. A peça de Cristiane integra a exposição Brasil Behind Brazil, durante o Fuorisaloni 2026, em Milão, na galeria Loft Azul Milano, de 21 a 25 de abril, sob a curadoria de Pedro Gallasso.

A Wine Bag Memória é uma homenagem à cultura da colonização italiana, à tradição vitivinícola e às raízes da Serra Gaúcha Vanessa Tonietto / Divulgação

A própria palavra que Cristiane reverencia como a mais bonita da língua portuguesa talvez explique muito sobre seu trabalho: saudade. Seu design nasce justamente desse lugar de memória, de afeto e de história. Não por acaso, se pudesse dar um título à própria vida, seria “Renascer”. O nome vem de dois momentos que a redefiniram como pessoa: o transplante renal que recebeu aos 19 anos, quando a mãe, Cleusa, se tornou sua doadora, e o nascimento prematuro da filha Rebeca, que chegou ao mundo mostrando que nada mais seria igual dali em diante.

Inquieta e curiosa, como define seu estado de espírito atual, Cristiane encara o mundo com calma e a certeza de que tudo se resolve. Apaixonada por criar memórias, ela não tem dúvidas ao definir o que é o bom da vida: estar entre os seus, entre amigos e família, seja em uma viagem ou no café da manhã juntos, hábito do qual não abre mão. Devagar, como diz o ditado em que acredita, se vai ao longe. E Cristiane Lisot parece saber exatamente onde quer chegar.

A Wine Bag Memória, de Cristiane Lisot, é uma homenagem à cultura da colonização italiana, à tradição vitivinícola e às raízes da Serra Gaúcha. Na foto, em exposição com uma peça de Eliane Nesello, da Unique Wood Design. Vanessa Fortes Tonietto / Divulgação

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