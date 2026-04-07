Confira o enlace de Georgea Malfatti e Eduardo Anton de Oliveira 

Georgea Malfatti, em um modelo de Carla Negri, e Eduardo Anton de Oliveira trocaram alianças e juras de amor na ensolarada tarde de sábado, em cerimônia seguida de festividade que se estendeu até o anoitecer e ganhou os cenários do Ostara, na Linha Jansen, em Farroupilha.
O casal de médicos foi abençoado pelos pais dos noivos, Lisane Valiati Malfatti e Vicente Malfatti, Carlos Rodrigues de Oliveira e Ruth Anton de Oliveira. Tudo coroado com show pirotécnico que encantou os convivas e performance da banda Só Amor e do DJ Danna.