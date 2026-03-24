Veja quem prestigiou as anfitriãs Bartira Merlin e Franciele da Silva

Franciele da Silva e Bartira Merlin, criadoras e curadoras do Theatro da Moda, realizaram o projeto Mulheres que Conduzem, quinta-feira, em parceria com Elisabete Petrin Welcomme e Caroline Quadros

Potência feminina

A frente da boutique Theatro da Moda, Bartira Merlin e Franciele da Silva, realizaram, dia 19, o encontro Mulheres que Conduzem, e reuniram expressivo grupo feminino, na IESA BMW, que serviu de cenário para uma comunhão de moda, liderança e automóveis de luxo. A programação incluiu bate-papo com Erika Sebben e desfile assinado pela stylist Duda Martini, marcando o lançamento da curadoria outono/inverno do Theatro da Moda. Os brindes davam conta dos espumantes elaborados por Maria Reis.