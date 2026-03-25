Veja quem brilhou no Baile Águas de Março do Recreio da Juventude

A rainha do Recreio da Juventude, Maria Eduarda Burtet Degrazia, com os pais, Sabrina Alves Burtet e Ramiro Caldas Degrazia, sábado à noite, no camarote da animada festa que marcou o fechamento do verão

Águas de março

Marcelo e Paula Ayala, presidentes-executivos, e Felipe Tondo Pereira e Verônica Daros, vice-presidentes do departamento social do Recreio da Juventude, inspirados na figura do Chacrinha, promoveram sábado, mais uma edição do Águas de Março. O baile entregou uma atmosfera colorida e muita música ao vivo com o Grupo Eu Te Avisei e as Bandas Saldanha e Samba Show. A festa alvissareira lotou os salões da sede social da agremiação.

Felipe Tondo Pereira e Verônica Daros, vice-presidentes social e de marketing do Recreio da Juventude, notáveis anfitriões do baile com espírito de Carnaval, que encantou os salões da agremiação

Passarelas

Nailê Santos, gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, conjuga talentos com o produtor Paulo Borges, presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa, para tirar do papel entre os dias 30 de março e 1º de abril, o POA Fashion Iguatemi. A função de moda terá largada neste domingo, dia 29, durante um brunch para formadores de opinião. Os looks ganharão vida na passarela com curadoria do stylist Paulo Martinez em grifes como Alexandre Herchcovitch, Pompéia, Gang, Armani Exchange, Renner e Youcom.