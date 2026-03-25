Veja quem brilhou no Baile Águas de Março do Recreio da Juventude

Águas de março
Marcelo e Paula Ayala, presidentes-executivos, e Felipe Tondo Pereira e Verônica Daros, vice-presidentes do departamento social do Recreio da Juventude, inspirados na figura do Chacrinha, promoveram sábado, mais uma edição do Águas de Março. O baile entregou uma atmosfera colorida e muita música ao vivo com o Grupo Eu Te Avisei e as Bandas Saldanha e Samba Show. A festa alvissareira lotou os salões da sede social da agremiação.
Passarelas
Nailê Santos, gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, conjuga talentos com o produtor Paulo Borges, presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa, para tirar do papel entre os dias 30 de março e 1º de abril, o POA Fashion Iguatemi. A função de moda terá largada neste domingo, dia 29, durante um brunch para formadores de opinião. Os looks ganharão vida na passarela com curadoria do stylist Paulo Martinez em grifes como Alexandre Herchcovitch, Pompéia, Gang, Armani Exchange, Renner e Youcom.