Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Cy Rezzadori, Rômulo Menegas e Viviane Canziani apresentam uma curadoria de conexões que podem ser conferidas no Instagram pelo @panelinha.digital Cy Rezzadori / Divulgação

Ingredientes Essenciais

Três personalidades marcantes da Serra gaúcha conjugam potências dentro e fora da internet e movimentam com o projeto Panelinha Digital. Viviane Canziani, cozinheira e comunicadora de gastronomia; Cy Rezzadori, fotógrafa; e Rômulo Menegas, modelo e influenciador, apresentam uma curadoria de conexões que podem ser conferidas no Instagram pelo @panelinha.digital. Nas redes sociais, é possível se encantar por receitas afetivas como bolo de cenoura e até cardápios sazonais para reunir a família e os amigos à mesa. Para dourar ainda mais a ideia, o trio promete reunir, no dia 18 de maio, um expressivo elenco do métier deles no Gambito Bar, em Farroupilha, para ratificar a proposta colaborativa dos criativos.





Daniela Leães, anfitriã dos 18 anos de formatura da turma ATM/07 de Medicina, dia 21, na Casa Rosa Leandro Araújo / Divulgação

Glamour Girl

Neste sábado ocorre o primeiro encontro do Glamour Girl Caxias do Sul 2026, às 15h, no Blue Tree Towers. A função contará com as atenções da direção da Liga Feminina de Combate ao Câncer e reunirá as candidatas, os pais e os gestores das instituições que elas representam.





Gabriele Backendorf emprestou beleza durante tarde de moda que evidenciou a grife italiana Miu Miu Leandro Araújo / Divulgação

Telúricos

O Festival Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, que aumenta sensivelmente o trânsito dos entusiastas do terroir da Serra, segue com a programação intensa desde sexta-feira. Neste sábado, o grupo de adesão pode conferir as atrações da Vindima 2026. Já, no domingo, o ritmo será pautado por uma caminhada da Capela das Neves até a Famiglia Tasca, revelando os símbolos da região.





Vanessa e Tatiana Wonsovicz na plateia do Villagio Trends que movimentou a turma fashionista Leandro Araújo / Divulgação

Mauren Seidl

Mauren Seidl participará do Let's Talk, dia 8 de abril, na boutique de Regina Bellini Leandro Araújo / Divulgação

Enquanto conferia as novidades da Miu Miu, que Pedro Sehbe apresentou na Casa Magnabosco, a dermatologista Mauren Seidl contou que está às voltas com a participação no projeto Let’s Talk, dia 8 de abril, na boutique de Regina Bellini. O encontro terá a chancela de Elisa Kuver e Paula Segato sobre as tendências de moda e beleza.





Parabéns!

Neste domingo, dia 29, os aplausos serão ao redor dos festejos das datas queridas das arianas da temporada, Ana Cláudia Didolich e Fabiana Pellizzari. Já, na segunda-feira, 30, Ricardo Postali Curra, Marluci Onuczak Erthal e David Reichert voltarão ao centro das atenções.





Sétima arte

O Dia do Cinema Gaúcho, comemorado na sexta-feira, 27, ganhou ainda mais evidência com a presença da caxiense Flavia Gazola. Até o dia 1º de abril, a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe a programação da 1ª Semana do Cinema Gaúcho e entre os longas, figura a obra Porto de Elis, uma Viagem à Diversidade da Arte, produzida por Flavia, que contabiliza um estrelado currículo na área. A mostra tem entrada franca e reúne produções de diferentes regiões do RS.





#Moda

O Shopping Villagio Caxias foi passarela da 2ª edição do Villagio Trends, nos dias 26 e 27. A programação descortinou desfiles sob a direção do produtor André Guerra e a chancela do superintendente do empreendimento, David Hunner. No espaço Lifestyle, a plateia e as modelos destacaram os acessórios que fizeram a noite ganhar brilhos extras. Do estilo de Eduarda Bettanin, que ousou com maxi anéis e pulseiras sobre os punhos bordados, a sobreposição de colares Swarovski, com Gizi Fiuzza, e os brincos da coleção Constella, exibidos por Sabrina Schülke.