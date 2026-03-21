Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Júlio Randon e Daniela Kappes, com Andre Roso, da importadora Mondoroso, que divulga pequenos produtores italianos, em recente encontro do circuito de degustações Vini Fatti A Mano, na Boccati, com vinhos da Sardegna Arquivo Pessoal

Reviver

Indiara Vanin é porta-voz da proposta festiva denominada Ping-Pong 60. A ideia do sessentou, com estética que mixa a cultura dos anos 1970 e 1980, movimentará o Rocca Garden Bar, neste sábado, a partir das 16h, com a presença de muitos colegas dos tempos de escola de Ramon Noro, namorado dela, do La Salle Carmo. Entre as atrações em destaque, a banda The Psyconotes, que tem Noro no elenco. Estão confirmados nomes de expressão da efervescente época.

O estilo de Bruna Campos, que brilhou na Tardinha Sunset, que agitou o Dumnas Beach Space Vini Arkhein / Divulgação

A advogada Aline Vieira e o empresário Itacir Neco Argenta, presenças no Italian Design Day Leandro Araújo / Divulgação

Céu

Na sexta-feira, 20 de março, o Sol entrou em Áries. O zodíaco zerou e começou uma nova fase, na qual as atenções devem estar focadas na harmonia e no respeito, e não para alimentar conflitos. Neste mesmo dia, Mercúrio retomou seu movimento direto, permitindo que a comunicação e as trocas fluam melhor, sem tanta necessidade de revisão.

O fim de semana evidencia aspectos conciliadores. Neste sábado, Marte em Peixes faz um aspecto favorável com Júpiter, e no domingo, o Sol em Áries faz conjunção com Netuno. É o momento de conciliar a vontade e os objetivos pessoais com a sensibilidade e os afetos. Fica claro que há enormes ganhos quando se respeita a sensibilidade alheia em meio a tudo o que estamos atravessando.

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De volta ao tapete vermelho do Oscar 2026

A influenciadora Ani Graminho volta a compartilhar com a coluna os melhores looks do Oscar 2026 Leandro Araújo / Divulgação

A influenciadora Ani Graminho volta a compartilhar com a coluna e com sua audiência que supera os 215 mil seguidores nas redes sociais pelo @anigraminho, as impressões sobre os melhores looks do Oscar 2026 e as tendências e referências globais que passaram pelo tapete vermelho. Aqui, Ani destaca quatro estilos, entre eles o de Jessie Buckley, vencedora do prêmio de Melhor Atriz. Confira as apostas no vintage e inspirações no passado que ganharam a cena.