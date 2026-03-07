Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

As arquitetas Elisângela Selau e Karen Basso, no primeiro encontro do ano da Sala de Arquitetos Arthur Gazzi / Divulgação

Noventa

Este sábado, 7, será todo dedicado a alegria e a longevidade de Ivone Parise Cenatti. A matriarca do clã, que vive os dias emprestando sua energia vibrante pelos lugares em que circula, volta ao centro das atenções em festa na hora do almoço nos salões do Samuara. Os filhos da aniversariante, Márcia, Ivana e Alexandre, os netos Germano, Geraldine e Henrique Cenatti Basler, Marcel e Henrique Dellaméa Cenatti, e a bisneta, Helena Basler, celebram a chegada dos 90 anos de Ivone com muita animação, gastronomia e música boa.

É verão no RJ

Maria Eduarda Burtet Degrazia, rainha do Recreio da Juventude, aproveita a temporada da estação mais quente nas piscinas da Sede Juventude Emerson Pereira / Divulgação

Maria Eduarda Burtet Degrazia, rainha do Recreio da Juventude, aproveita a temporada da estação mais quente nas piscinas da Sede Juventude. Ainda neste mês, o tradicional baile Águas de Março promete transformar a Sede Social da agremiação, dia 21, com shows do Grupo Eu Te Avisei, da Banda Saldanha e do Samba Show, garantindo folia até o amanhecer, com apoio da Pizza do Barra.





O bento-gonçalvense Wilian Bertuol é premiado designer de produtos Duoma / Divulgação

O designer de produtos Wilian Bertuol consolida sua trajetória no cenário internacional ao conquistar o iF Design Award 2026 com a Poltrona Manacá, criada para a Duoma Mobiliário Brasileiro. Formado pela UCS, o bento-gonçalvense é destaque e entre 21 e 26 de abril ganhará repertório extra no Salone del Mobile Milano, na Itália.

Poltrona Manacá, criada por Wilian Bertuol para a Duoma Mobiliário Brasileiro Duoma / Divulgação

Nubentes

Depois de realizar uma cerimônia intimista de união que ocupou o endereço dos avós paternos, José Antônio Fernandes Martins e Hieldis Severo Martins, no início do mês de novembro do ano passado, o jovem casal Nathalia Marques Martins e Renato Lamotte Júnior voltam a reunir familiares e amigos para o grande dia. Nathalia, filha de José Antonio Severo Martins e Paula Marques Martins, e Renato, filho de Renato Fortino Lamotte e Rosmeri Bonatto, ratificarão o amor em solenidade que promete emoções extras na Casa Mar, às 15h deste sábado, no Morro das Pedras, em Florianópolis. A cerimônia contará com a presença da mana e do cunhado da noiva, Thalita Martins e Vinícius Bonemer, que virão de Paris para a celebração. Fátima Bernardes, a mãe de Vinícius, também integra o grupo de convivas.

A arquiteta Gabriela Angonese, que completa 15 anos de profissão, prestigiou a festa Jardim Secreto Adriana Piana e Flavia Schwantes / Divulgação

#Arte

Daniela Klipel e Fabiano Knopp inauguraram, dia 10, a Esse Second Hand, no bairro Interlagos Carlos Hugo / Divulgação

Fabiano Knopp e Daniela Klipel inauguraram, dia 10, a Esse Second Hand, no bairro Interlagos. Com uma proposta personalizada e inspirada em modelos europeus, a dupla transforma o espaço em galeria de arte com curadoria de peças autorais. Nesta terça-feira, recebem a artista plástica Karem Poletto Jacobs, a partir das 19h, com suas esculturas em cimento e ferro.