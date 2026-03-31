Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Fabiana Bressanelli Koch prestigiou a tarde que mixou moda internacional, reunião social e luxo no terceiro andar da Casa Magnabosco, com as atenções de Pedro Horn Sehbe Leandro Araújo / Divulgação

Ouro

O destacado empresário da Serra gaúcha Elias Paludo realiza, nesta terça-feira, a partir das 17h, na Casa Perlage, nos domínios da Rua Humberto de Alencar, em Farroupilha, uma festividade que assinala os 50 anos da Reggla na região. A reunião social será pautada com programação intensa, que incluirá desfile de moda, lançamentos da estação e jantar alusivo.

Fluxo

A designer caxiense Isabela Tomasi ganhou destaque com o projeto Ciclo 24: o jogo da educação menstrual. Desenvolvido para o TCC dela na UCS, o jogo educativo de tabuleiro aborda o tema de forma inclusiva. O trabalho é finalista do iF Design Award, foi agraciado com o Prêmio Brasileiro de Design 2024 e também selecionado para a 14ª Bienal Brasileira de Design Gráfico.





Valsa

Vanderlei Dondé e Rellen Larrat Dondé serão os anfitriões da festa dos 15 anos de Esther Larrat Dondé. O encontro, no dia 4 de julho, movimentará Flores da Cunha com as atenções dos manos da aniversariante, Sarah e Davi.

Verônica Daros Pereira conferiu as tendências que a grife italiana Miu Miu apresentou para a temporada em charmosa passagem na Casa Magnabosco Leandro Araújo / Divulgação

Inédito

Atendendo a afetivas solicitações, o artista visual Sergio Lopes realizará um curso criativo para encantar o fã-clube. Entre os dias 9 e 30 de abril, sempre das 14h às 16h, ele tirará do papel a proposta Gabinete das Imagens, uma experiência prática cultural durante o ciclo de encontros dedicado à fascinante relação entre arte, moda e imaginação. O projeto do mestre ocupará a Unique Wood Design. Mais detalhes por meio do contato (54) 99185-7749.





Elisiane Moraes e Tânia Camargo, franqueadas exclusivas da Racon Consórcios, na concorrida noite do projeto Mulheres que Conduzem, pilotado por Bartira Merlin e Franciele da Silva, na IESA BMW Leandro Araújo / Divulgação

Parabéns!

Hoje, Deiveson Furtado, da Arm & Für, volta ao centro das atenções. Tudo por conta da passagem da data querida.





Açúcar

A doce e esperada 5ª edição do Festival do Grostoli está agendada para ocorrer entre os dias 10 e 12 de abril, em frente à Igreja Matriz São Pedro, no centro de Garibaldi. A programação incluirá atrações artísticas, como a presença do músico Marasca. Em tempo: haverá reinterpretações da receita clássica da festejada iguaria que da nome ao evento, em sabor agridoce e no formato de hambúrguer.

Stéfano Leifheit e Marco Fernando Birnfeld, da Pregio, no Intus Day, dia 25 de março, pautado no tema "A intuição do líder como ponto de sucesso para o business", na CIC Caxias do Sul Guilherme Ferreira / Divulgação