Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

A presidente e a vice da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, Gladis Helena Cercato Gomes e Fabiana Mendes Isolan, ladeiam a sommelière e presidente da ABS-RS 2024-2026, Caroline Dani, que palestrou no encontro do grupo, dia 11, na Boccati, com menu do chef Franco Gioelli Juliano Vicenzi / Divulgação

Ciranda

Maria Angélica Cipolla, presidente da Associação Criança Feliz, já está às voltas com a Campanha de Páscoa, em prol dos assistidos pela entidade socioassistencial. Quem desejar colaborar, pode efetivar as doações até o dia 23 deste mês, na sede da Associação.

Jaqueline de Ross, Viviane Smiderle e Geni Klóss, no jantar que Viviane assinou em benefício da Patna, que reuniu o grupo das Jackie’s & Batizadas em mais um projeto filantrópico Claudia Haupt / Divulgação

Maria de Lourdes Grison, representante da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, com Jeliane Riediger, no jantar benemerente promovido pelas Jackie’s & Batizadas, em benefício da entidade sociassistencial Claudia Haupt / Divulgação

Autoral

Renan Isoton dá, mais uma vez, mostras de seu talento artístico. Vai tirar do papel, entre 27 de março e 25 de abril, uma exposição que ocupará as paredes do Ponto Coletivo, com curadoria de Nilton Dondé. A mostra reunirá a produção pictórica de Isoton, nas técnicas de óleo e acrílico sobre tela e giz pastel oleoso.

Luíza Scortegagna, formanda em Odontologia, no último dia 7, afagada pelos amigos Paula e Paulo Marchioro Arquivo Pessoal

B'day

A conhecida empresária e amiga da coluna Juraci Agostini comemora hoje a data querida. Felicidades!

As três gerações no comando da adega, o sommelier Guilherme Tumelero e os diretores Rudimar e Roberto Tumelero, brindam o Terroir Tumelero que tirarão do papel no dia 12 de abril Allan Casagrande / Divulgação

Alinhavos

Fernando Morais, presidente do Vielas Espaço cultural, esteve em Brasília, dia 3, a convite do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para participar da cerimônia de premiação das iniciativas vencedoras da 38ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Tudo por conta do projeto “Graffitour”, que foi reconhecido como importante ação para a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro.

Samuel Radaelli e Grasiela Lovat Radaelli, elegantes, na experiência intitulada O Mundo dos Relógios e o Mercado de Luxo, na Casa Magnabosco Emerson Pereira / Divulgação