Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Ciranda
Maria Angélica Cipolla, presidente da Associação Criança Feliz, já está às voltas com a Campanha de Páscoa, em prol dos assistidos pela entidade socioassistencial. Quem desejar colaborar, pode efetivar as doações até o dia 23 deste mês, na sede da Associação.
Autoral
Renan Isoton dá, mais uma vez, mostras de seu talento artístico. Vai tirar do papel, entre 27 de março e 25 de abril, uma exposição que ocupará as paredes do Ponto Coletivo, com curadoria de Nilton Dondé. A mostra reunirá a produção pictórica de Isoton, nas técnicas de óleo e acrílico sobre tela e giz pastel oleoso.
B'day
A conhecida empresária e amiga da coluna Juraci Agostini comemora hoje a data querida. Felicidades!
Alinhavos
Fernando Morais, presidente do Vielas Espaço cultural, esteve em Brasília, dia 3, a convite do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para participar da cerimônia de premiação das iniciativas vencedoras da 38ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Tudo por conta do projeto “Graffitour”, que foi reconhecido como importante ação para a preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro.