Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Borbulhantes
A empresária Viviane Smiderle, arregimentadora da Noite Rosé, em seu Arcanjo Restaurante, vai reunir novamente as Jackie’s & Batizadas em um jantar em prol da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora. O encontro beneficente está agendado para o próximo dia 12. Entre os nomes que confirmaram presença estão Geny Klóss, Estanislawa Guerra, Elisabete Padilha, Sérgio e Rose Nesello, Maria de Lourdes Grison, Jaqueline e Gabrielle Boufleur.
Mise en place
O chef Mitsuharu Tsumura, incensado dono da batuta do cardápio qualificado o melhor restaurante do mundo, o “Maido”, que fica em Lima, no Peru, eleito o número um pelo The World’s 50 Best Restaurants, conectou-se com a Serra gaúcha. Tsumura harmoniza o menu degustação, que custa R$3.700 por pessoa, com o espumante “Salton Évidence Cuvée Brut”, da Vinícola Salton, legítimo à altura para figurar na carta do experiente chef. O espumante da Salton figura oficialmente entre os melhores rótulos do mundo.
Calendário
Hoje é dia de celebrar a data querida de Estanislawa Guerra e Fernanda Farias Randon. Amanhã, os aplausos serão ao redor dos aniversários da rainha da Festa da Uva de 1969, Elisabete Menetrier, e de outra querida amiga Guadalupe Bolzani. Felicidades a todas!
Legado
Raul Cardoso, idealizador do Concerto de Moda da Serra Gaúcha e um dos curadores do Espaço Tendenza em exibição na 35ª Festa Nacional da Uva, arma função fashion para a noite desta quarta-feira, dia 4, no Parque de Eventos. Ele concentrou o estilo criativo das grifes Malise, Izabel Pettefi Basso, Gida Malhas, Carla Negri e Carla Carlin que apresentarão o desfile “Realezas do Tempo”, com participação cênica do elenco da Endança Jazz & Cia.