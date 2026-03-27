Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Passaporte
Mal comemorou seus 50 anos de potente história, Fernando Bertotto volta ao centro das atenções. No dia 30, receberá a outorga do Título de Cidadão Emérito, durante solenidade que ocupará o plenário Nadyr Rossetti, da Câmara Municipal de Caxias do Sul. O presidente da entidade, o vereador Wagner Petrini fará as honras para a iniciativa do colega, o vereador Daniel Santos.
Pódio
Fábio Langer, diretor da Gesto Marketing Digital, é destaque. A agência dele foi eleita, pela RD Station, a melhor do Brasil na categoria consistência de resultados.
Bandoneon
Giovani Monteiro e Caroline Zini, da Ballroom, abrirão a Semana da Dança com o espetáculo Noite Porteña. No dia 24 de abril, levarão ao palco do Teatro Pedro Parenti um espetáculo de tango com os argentinos Ricardo Astrada e Constanza Vieyto.
Persona
A inquieta Isabel Sebben arregimenta familiares e amigas para celebrar, hoje, os 77 anos de sua vibrante trajetória. Arma uma reunião social de dinâmicas no Samuara Hotel, com direito até a sorteio de seu criativo acervo.
Vanguarda
Os médicos André Germano Leite e Vinícius Victorazzi Lain, o presidente da Unimed Serra Gaúcha e o diretor de novas tecnologias, respectivamente, estão debruçados em um novo projeto editorial. Reconhecidos em suas distintas áreas de atuação, programam uma obra com base no tema A Saúde e a Inteligência Artificial. A dupla já tem uma parceria no currículo, o livro Por Trás da Máscara, projeto de peso com recorte de caráter documental sobre o trabalho realizado por aqui durante a pandemia.