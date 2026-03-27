Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Pâmela Bueno e Bárbara Boff, dia 19, no encontro Mulheres que Conduzem, destaques entre o expressivo grupo feminino, que esteve na IESA BMW, em noite de moda e automóveis de luxo Leandro Araújo / Divulgação

Passaporte

Mal comemorou seus 50 anos de potente história, Fernando Bertotto volta ao centro das atenções. No dia 30, receberá a outorga do Título de Cidadão Emérito, durante solenidade que ocupará o plenário Nadyr Rossetti, da Câmara Municipal de Caxias do Sul. O presidente da entidade, o vereador Wagner Petrini fará as honras para a iniciativa do colega, o vereador Daniel Santos.

A conceitual pesquisadora de moda Marcella Lorenzon levou argumento para a 2ª edição do Villagio Trends, que o superintendente do Villagio Caxias, David Hunner, realizou nas noites de 25 e 26 Leandro Araújo / Divulgação

Pódio

Fábio Langer, diretor da Gesto Marketing Digital, é destaque. A agência dele foi eleita, pela RD Station, a melhor do Brasil na categoria consistência de resultados.

Bandoneon

Giovani Monteiro e Caroline Zini, da Ballroom, abrirão a Semana da Dança com o espetáculo Noite Porteña. No dia 24 de abril, levarão ao palco do Teatro Pedro Parenti um espetáculo de tango com os argentinos Ricardo Astrada e Constanza Vieyto.

Gabriela Santarem Toss e Suzana Santarem, neta e avó, para conferir a chegada da Miu Miu na Casa Magnabosco, quarta-feira, com as atenções de Pedro Horn Sehbe Leandro Araújo / Divulgação

Persona

A inquieta Isabel Sebben arregimenta familiares e amigas para celebrar, hoje, os 77 anos de sua vibrante trajetória. Arma uma reunião social de dinâmicas no Samuara Hotel, com direito até a sorteio de seu criativo acervo.

Fabrício Mascarello e Fernanda Bevilaqua trocaram alianças e juras de amor na Vinícola Madre Terra, dia 20, em Flores da Cunha Carolina Brugnera / Divulgação

Vanguarda

Os médicos André Germano Leite e Vinícius Victorazzi Lain, o presidente da Unimed Serra Gaúcha e o diretor de novas tecnologias, respectivamente, estão debruçados em um novo projeto editorial. Reconhecidos em suas distintas áreas de atuação, programam uma obra com base no tema A Saúde e a Inteligência Artificial. A dupla já tem uma parceria no currículo, o livro Por Trás da Máscara, projeto de peso com recorte de caráter documental sobre o trabalho realizado por aqui durante a pandemia.

Francele Ramos e Rita Costamilan, do Centro de Onco-hematologia do Hospital da Unimed, promoveram palestra com o repertório da médica Fernanda Ronchetti e do filósofo Gilmar Marcílio, terça-feira, no Auditório Ricardo Casara, da instituição Giulia Calcagnotto / Divulgação