Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Indiamara Fernandes e o diretor-geral da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Paulo Júnior, com Júnior Toledo e Hetiane Morais, no camarote do show de Alexandre Pires, na programação da Festuva Arquivo Pessoal

Colaborativos

A 10ª edição do Italian Design Day promete reunir os criativos, quarta-feira, dia 18, às 14h, no UCS Teatro. Com o tema RE-DESIGN: regenerar espaços, objetos, ideias e relações, o encontro promovido pelo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pela Embaixada da Itália e pela rede diplomática italiana, contará com palestras dos arquitetos italianos Claudia Pasquero e Marco Poletto, do EcoLogicStudio, de Londres, e do artista Alessio Palma, além da apresentação do projeto da nova sede do Consulado da Itália em Porto Alegre, assinado pelo arquiteto Maurício Ceolin em parceria com o consultor italiano Lorenzo Fantoni.

Por aqui, o Italian Design Day sai do papel com a chancela da Florense.

Felipe Uriel Felipetto Malta e Rafaela Jerônimo Roweder, ao sabor do circuito de degustação Vini Fatti a Mano, recepcionados pelo comandante da Boccati, Julio D’Agostini Alexander Fernandes / Divulgação

Matizes do Afeto

Donas de um espírito solidário, as patronesses Celita Zandonadi, Cleudete Donada, Débora dos Santos, Deli Cortivo, Esther Larrat Dondé, Geraldine Gauer, Istela Lima, Patrícia Pezzi Zambiazi, Vânia Lunardi, Vera Orso e Viviane Pinto Bado emprestam charme extra para a próxima edição do tradicional Chá Doce Outono da Adoção, promovido pelo Instituto Filhos. A função beneficente, com as atenções da atuante voluntária Shirlei Omizzolo, está agendada para o dia 16 de maio, às 15h, no Blue Tree Towers.

Parabéns

Juliana Paglioli Dannenhauer voltará, domingo, ao centro das atenções pela chegada da data querida. Seu marido, Jaime, e os filhos, Gustavo e Fabíola, celebrarão com afeto a aniversariante.

Fernanda, Eduardo e Gabriela Menegaz Pretto com Alexandre Pretto, em família, festejaram a conquista do diploma de Eduardo em Ciência da Computação, pela PUCRS, sábado, no Recreio da Juventude Rafael Sartor / Divulgação

Pensante

O professor Décio Bombassaro engata temporada de palestras, às 19h, do dia 31 de março, com o tema Sobre Sábios e Filósofos. O projeto, que terá como cenário a Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, com entrada franca, será uma série com sessões durante o ano. Em abril, ele discorrerá Da Caverna Para a Educação, e em maio, Lições de Sêneca Para a Vida. No início do inverno, Bombassaro pautará seu conhecimento com A Morte do Poeta no Exílio, que ele realizará em junho. No mês seguinte, abordará As Dúvidas Sobre Maquiavel. Agosto, a filosofia alemã irá à cena com o Super-homem de Nietzsche, e em setembro, A Perda da Ideia de Pessoa. Outubro haverá Ensaios de Re-estética, e novembro temas de caráter político.

Rafaela Bortolotto Vargas vibra com sua graduação em Odontologia, pela FSG Wéllington Damin / Divulgação