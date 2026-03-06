Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Expressão
A renomada artista visual caxiense Beatriz Balen Susin, radicada em Porto Alegre, voltou à terrinha em grande estilo. É de autoria dela a mostra Quando o Corpo Toca a Terra, com um painel de 16 metros de largura, elaborado ao longo de três meses, em exibição na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, que encantou os presentes no vernissage realizado quarta-feira. A exposição permanece em cartaz até o próximo dia 27.
Estampa
O designer criativo da marca homônima Teodoro Salazar dá continuidade de posicionamento e expansão de sua marca no mercado nacional, enquanto encerra a edição do Outlet, dia 8, nos domínios da Rua Guerino Sanvitto. Agora, ele faz contagem regressiva para desembarcar toda sua produção, dedicada aos lançamentos da marca, em novo endereço. Em breve, abre endereço oficial na Avenida Júlio de Castilhos, 1088.
Peixes
Hoje é dia de aplaudir o ilustre aniversariante Luiz Inácio Garcia. Amanhã, as atenções giram ao redor de Alexandra Segalla Canali, rainha RJ, gestão 1997/1998.
Cardápio
Mauro Andreazza, presidente da CDL Caxias, cuida, desde já, dos preparativos da 23ª edição do Homens na Cozinha. A entidade organiza mais uma noite de gastronomia e solidariedade. O jantar está marcado para o dia 11 de abril, a partir das 19h30min, e ocupará o Pavilhão II do Centro de Feiras do Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva. O público de adesão poderá adquirir ingressos a partir da próxima quarta-feira, pelo valor de R$ 325,00 por pessoa.