Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

A artista plástica Beatriz Balen Susin inaugurou o vernissage da mostra autoral Quando o Corpo Toca a Terra, com as atenções do marido, Lívio Susin, quarta-feira, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação

Expressão

A renomada artista visual caxiense Beatriz Balen Susin, radicada em Porto Alegre, voltou à terrinha em grande estilo. É de autoria dela a mostra Quando o Corpo Toca a Terra, com um painel de 16 metros de largura, elaborado ao longo de três meses, em exibição na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, que encantou os presentes no vernissage realizado quarta-feira. A exposição permanece em cartaz até o próximo dia 27.

Estampa

O designer criativo da marca homônima Teodoro Salazar dá continuidade de posicionamento e expansão de sua marca no mercado nacional, enquanto encerra a edição do Outlet, dia 8, nos domínios da Rua Guerino Sanvitto. Agora, ele faz contagem regressiva para desembarcar toda sua produção, dedicada aos lançamentos da marca, em novo endereço. Em breve, abre endereço oficial na Avenida Júlio de Castilhos, 1088.

Artistas com currículo internacional, Rafael Lain e Angela Detanico prestigiaram Beatriz Balen Susin, que exibe mostra exuberante na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação

Peixes

Hoje é dia de aplaudir o ilustre aniversariante Luiz Inácio Garcia. Amanhã, as atenções giram ao redor de Alexandra Segalla Canali, rainha RJ, gestão 1997/1998.

O coordenador da Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, Gilmar Marcílio, recepcionou a artista Sandra Anselmi, que em breve exibirá por lá um pouco de sua produção Leandro Araújo / Divulgação

Cardápio

Mauro Andreazza, presidente da CDL Caxias, cuida, desde já, dos preparativos da 23ª edição do Homens na Cozinha. A entidade organiza mais uma noite de gastronomia e solidariedade. O jantar está marcado para o dia 11 de abril, a partir das 19h30min, e ocupará o Pavilhão II do Centro de Feiras do Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva. O público de adesão poderá adquirir ingressos a partir da próxima quarta-feira, pelo valor de R$ 325,00 por pessoa.

Regiane Ramos, Vitor Mêreggalli e Karen Panizzon, expoentes da ConfrArtes, no encontro ao redor da obra-prima de Beatriz Balen Susin, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação