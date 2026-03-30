Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Pedro Horn Sehbe e sua mulher, Paula Cardoso de Azevedo, foram anfitriões da chegada da coleção da grife italiana Miu Miu, em tarde de sofisticação, na icônica Casa Magnabosco

Largada

Os médicos Janaina Brollo e Maximiliano Kneubil já estão às voltas para tirar do papel a 2ª edição da Corrida Pela Cura. A proposta, com a chancela do casal, movimentará a UCS, no dia 3 de outubro. O valor arrecadado será revertido em prol do Banco de Perucas do Hospital Geral.