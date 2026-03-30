Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Largada
Os médicos Janaina Brollo e Maximiliano Kneubil já estão às voltas para tirar do papel a 2ª edição da Corrida Pela Cura. A proposta, com a chancela do casal, movimentará a UCS, no dia 3 de outubro. O valor arrecadado será revertido em prol do Banco de Perucas do Hospital Geral.
Credencial
Assim que assumir o cargo de magnífico reitor da UCS, no dia 3 de maio, o médico Asdrubal Falavigna terá, na sequência, uma tarefa de fôlego. Na manhã do dia 16, elencará o time de palestrantes do projeto Longevidade 360º, que Flavia Gazola e Ana Didolich realizarão nos salões do Intercity Caxias.