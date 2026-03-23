Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

O médico ordotpedista Éverton Antônio Pansera recebeu a outorga do Título de Cidadão Caxiense, prestigiado por incontáveis amigos e as atenções de sua mulher, Roberta Cristiane Lamonatto Pansera Samuel Slovinscki Boff / Divulgação

Aristocráticos

O médico ortopedista Ramon Venzon Ferreira e sua mulher, a bióloga Jovana Mandelli, estão às voltas com uma festividade que evidenciará os 15 anos da filha deles, Vitória Mandelli Ferreira. A reunião ao redor da debutante será realizada dia 16 de maio. O encontro social terá como cenário os tradicionais salões do Clube Juvenil.

A soberana da Festuva 2026, Elisa D’Mutti, com o namorado, Henrique Fedrizzi Bazei, dia 16, no aniversário de Fernando Bertotto Leandro Araújo

Credencial

Franco Meletti engata, dia 30, um novo e promissor capítulo em sua trajetória acadêmica ao embarcar para Tóquio, onde se debruçará em uma longa temporada de estudos. O filho de Eloy Meletti e Rosângela Ghesla Meletti, passará a integrar a comunidade internacional da ISI Career and Language Academy Takadanobaba, instituição reconhecida pela formação de estudantes de diferentes nações.

Na capital japonesa, Franco fará uma imersão completa não apenas no idioma, mas também na cultura, conciliando aprendizado com vivências que ampliam repertório e visão de mundo. A experiência internacional, cada vez mais valorizada, marca um momento de crescimento pessoal e profissional do rapaz, conectando diferentes culturas e preparando para novos desafios.

A equipe diretiva do Colégio São José, instituição que completa 125 anos, Celeste Maggioni, Vinícius Tenedini, Ieda Tomazini e Cristiane Dorneles celebraram, domingo, a longeva trajetória, no Salão Paroquial dos Freis Capuchinhos Leandro Araújo / Divulgação

Sofisticação

O chairman da Casa Magnabosco, Pedro Horn Sehbe, promete movimentar um elegante grupo feminino da sociedade da Serra gaúcha, dia 25, entre 11h e 20h, no terceiro andar do icônico endereço de moda, com uma experiência internacional. Ele apresentará, na ocasião, uma seleção exclusiva da nova coleção da grife de luxo Miu Miu, da estilista italiana, Miuccia Bianchi Prada, com direito a colaboração das conectoras Ana Paula Lundgren, Bartira Merlin, Daiane Mattos Anselmi, Daniela Leães, Fabiana Bressanelli Koch, Gabriela Angonese, Janaina Brollo, Mauren Seidl, Marcele Muraro e Verônica Daros. O projeto de Sehbe já conta com expressivo grupo de adesão.

Tatiana e João Paulo Bernstein, notáveis presenças na festividade, que ocupou o Radisi, e coroou a 4ª edição do Italian Design Day em Caxias do Sul Leandro Araújo

Gisela Cardoso e Fernando Costi, expoentes do grupo de convivas durante a comemoração do êxito do Italian Design Day, quarta-feira, na recepção que teve o Radisi como cenário Leandro Araújo / Divulgação