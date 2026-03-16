Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Isadora Zambon e Gustavo Sachet, quarta-feira, em encontro com o verbo de Bernardo Britto, maior especialista da alta relojoaria do Brasil, que apresentou o tema O Mundo dos Relógios e o Mercado de Luxo, na Casa Magnabosco Emerson Pereira / Divulgação

Vida

Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola, idealizadoras do Longevidade 360º, que ganhará evidência dia 16 de maio, no Intercity Caxias, apresentarão palestras de reconhecidos nomes da saúde. A programação evidenciará o conhecimento do neurocirurgião Asdrubal Falavigna, do cardiologista Márcio Salbego, da dermatologista Grasiela Monteiro, do urologista Fábio Pasqualotto, da especialista em reprodução humana Eleonora Pasqualotto e da ginecologista Fernanda Grossi. Também participarão Cleciane Simsen, CEO da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, Arita Bergmann, secretária estadual da Saúde, e Tânia Carvalho, que encerrará o encontro abordando a importância da socialização.

O bento-gonçalvense Cesar Cini, da Cinex, entre os irmãos e designers italianos Davide e Gabriele Adriano, presenças na DW! Semana de Design de São Paulo, festival urbano de design Bruna Guerra / Divulgação

Su Biazoli, diretora de criatividade e comunicação da Biamar, esteve, nos dias 2 e 3, na Maison Bazaar, projeto da Harper’s Bazaar que apresentou marcas brasileiras durante a Semana de Moda de Paris, na França Biamar / Divulgação

Maratona

A jornalista e pesquisadora Marcella Westphalen Lorenzon protagonizou um bate-papo sobre “A Importância da Moda na Serra” durante o lançamento da 2ª edição do Villagio Trends, realizado na última segunda-feira, no Shopping Villagio Caxias.

O encontro do dia 9 marcou a abertura da programação do projeto, que terá desfiles nas noites de 25 e 26, no Espaço Lifestyle, datas em que David Hunner, superintendente do shopping, e do produtor de moda André Guerra reunirão 36 marcas em desfiles. A proposta também servirá para comemorar os 30 anos de fundação do Shopping Villagio Caxias.

Marcella Lorenzon discorreu A Importância da Moda na Serra e teve como atentos ouvintes Renan Isoton e Camila Reck Figueiredo, segunda-feira, no lançamento do Villagio Trends 2026 Leandro Araújo / Divulgação

O produtor André Guerra e o superintendente do Villagio Caxias, David Hunner, apresentaram a agenda do Villagio Trends, em reunião de talentos Leandro Araújo / Divulgação

Propósito

Geni Onzi Isoppo, Rosana Stumpf e Angélica Pulita realizarão, no dia 29 de março, das 15h às 18h, a 14ª edição do Piquenique Solidário, promovido pelo Projeto Mão Amiga. A proposta benemerente movimentará, mais uma vez, o gramado das réplicas do Parque de Eventos da Festa da Uva, em prol da inclusão de crianças na educação infantil, por meio do programa Fortalecendo Famílias. A atração musical deste ano será a banda ATLAST, formada por Lauvian Freitas, Júlio Sosnoski, Vitor Lemes e Sandro Stecanela, que performarão clássicos do rock internacional. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Mão Amiga, em pontos de vendas parceiros ou com os voluntários da entidade.

Saulo Kulkes e o entusiasta da alta relojoaria, Bernardo Britto, recepcionados por Pedro Horn Sehbe, na Casa Magnabosco, com as atenções de João Pedro Kulkes, quarta-feira, durante imersão sobre o mercado de luxo, na voz de Bernardo, apoiados pela Fami Capital e Kulkes Joalheria, de Saulo e João Pedro Emerson Pereira / Divulgação