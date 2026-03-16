Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Vida
Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola, idealizadoras do Longevidade 360º, que ganhará evidência dia 16 de maio, no Intercity Caxias, apresentarão palestras de reconhecidos nomes da saúde. A programação evidenciará o conhecimento do neurocirurgião Asdrubal Falavigna, do cardiologista Márcio Salbego, da dermatologista Grasiela Monteiro, do urologista Fábio Pasqualotto, da especialista em reprodução humana Eleonora Pasqualotto e da ginecologista Fernanda Grossi. Também participarão Cleciane Simsen, CEO da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, Arita Bergmann, secretária estadual da Saúde, e Tânia Carvalho, que encerrará o encontro abordando a importância da socialização.
Maratona
A jornalista e pesquisadora Marcella Westphalen Lorenzon protagonizou um bate-papo sobre “A Importância da Moda na Serra” durante o lançamento da 2ª edição do Villagio Trends, realizado na última segunda-feira, no Shopping Villagio Caxias.
O encontro do dia 9 marcou a abertura da programação do projeto, que terá desfiles nas noites de 25 e 26, no Espaço Lifestyle, datas em que David Hunner, superintendente do shopping, e do produtor de moda André Guerra reunirão 36 marcas em desfiles. A proposta também servirá para comemorar os 30 anos de fundação do Shopping Villagio Caxias.
Propósito
Geni Onzi Isoppo, Rosana Stumpf e Angélica Pulita realizarão, no dia 29 de março, das 15h às 18h, a 14ª edição do Piquenique Solidário, promovido pelo Projeto Mão Amiga. A proposta benemerente movimentará, mais uma vez, o gramado das réplicas do Parque de Eventos da Festa da Uva, em prol da inclusão de crianças na educação infantil, por meio do programa Fortalecendo Famílias. A atração musical deste ano será a banda ATLAST, formada por Lauvian Freitas, Júlio Sosnoski, Vitor Lemes e Sandro Stecanela, que performarão clássicos do rock internacional. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Mão Amiga, em pontos de vendas parceiros ou com os voluntários da entidade.