Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

O procurador de justiça, Vieira da Cunha, prestigiou os amigos Gilmar Rabaioli, Fabiana Rabaioli e Luiz Roberto Bastian, na estreia da clínica de Fabiana e Luiz Roberto em Porto Alegre Vitória Leitzke / Divulgação

Na capital

A ginecologista Fabiana Rabaioli, que construiu trajetória de destaque em Caxias do Sul, abriu as portas de uma clínica também em Porto Alegre. O encontro ao redor da conhecida médica ocorreu na noite da quarta-feira, dia 4, durante um elegante coquetel que reuniu nomes de destaque da sociedade gaúcha. Fabiana, ao lado do marido, Gilmar Rabaioli, e do sócio, o médico Luiz Roberto Bastian, celebrou a expansão do projeto e recepcionou amigos, como o procurador de Justiça, Vieira da Cunha, em uma noite marcada por sofisticação e brindes ao novo endereço na Capital.

Bernardete Susin Venzon e Margane Stumpf Mazzochi prestigiaram o vernissage da amiga artista plástica, Beatriz Balen Susin, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação

Deferências

O presidente da Câmara Municipal, vereador Wagner Petrini, realizará, dia 19, às 19h, a sessão solene de outorga do Título de Cidadão Caxiense ao médico ortopedista Éverton Antônio Pansera. A iniciativa, proposta pelo vereador Édson da Rosa, ocupará o Plenário Nadyr Rossetti, da Casa Legislativa. Éverton, nascido em Garibaldi, com duas décadas na especialidade, está à frente da clínica Vertum 33. O homenageado é casado com a dermatologista Roberta Lamonatto Pansera, que irá colaborar nas honras da ocasião.

Gabriela Pegorini e Marcus Mocelin mapearam a mostra autoral de Beatriz Balen Susin, Quando o Corpo Toca a Terra, em exibição na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim até o dia 27 Leandro Araújo / Divulgação

Ouro

Elias Paludo realizará, no dia 31, a partir das 17h, na Casa Perlage, em Farroupilha, uma festividade que assinala os 50 anos da Reggla na região. A reunião social será pautada com programação intensa, que incluirá desfile de moda, lançamentos da estação e jantar alusivo.

Elisa Kuver, Beatriz Beretta e Vanessa Fortes Tonietto realizaram a 1ª Exposição de Joias Beretta, quinta-feira, 5, celebrando a elegância e o brilho da mulher no espaço Vanessa Tonietto Fotografia Gabriela Moraes / Divulgação