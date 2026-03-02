Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Luciano Balen, representante da Fundação Marcopolo, com o prefeito de São Marcos, Volmir Rech, e o empresário Celestino Oscar Loro ao sabor do encontro promovido pela RBS Caxias, Festa da Uva William Cabral / Divulgação

Destaques

Joel Goulart Junior, diretor regional da RBS Caxias, foi o anfitrião de uma noite de homenagens que ocupou a Casa RBS, no Parque de Eventos da Festa da Uva, quarta-feira, 25. A reunião social contou com a presença de forças vivas da região, além do brilho das soberanas da Festuva e de seu presidente, Fernando Bertotto.

Os diretores, de eventos e executivo do CIC-BG, Gilberto Durante e Caroline Moras Basso, com o secretário de desenvolvimento de Flores da Cunha, Tiago Centenaro Mignoni, na Casa RBS William Cabral / Divulgação

Emílio Finger, da Racon Consórcios, recepcionado por Leonardo Persigo, diretor de mercado da RBS, em encontro na Casa RBS, quarta-feira William Cabral / Divulgação

Glow up

A hairdresser Natiele Gomes instaura sua bandeira de beleza com a estreia do Meraki Salon, nos domínios da Rua Dom José Baréa, no Exposição. Natiele aposta em cuidados para o bem-estar.

O time da Reggla, Elias Paludo, Jéssica Ditadi e Katrin Spada, quarta-feira, na confraternização promovido pelo Grupo RBS, no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva William Cabral / Divulgação

Fernando Bertotto, o presidente da Festa da Uva, e Ana Paula Viezzer, da comissão social do evento, homenageados por Joel Goulart Junior William Cabral / Divulgação

Caneta

A jornalista Soraia Hanna, promoverá uma sessão de autógrafos do livro Gerindo Crises, Construindo Reputação, dia 12 de março, no Blue Tree Towers, das 18h às 21h. Vale conferir.

A caxiense Olívia De Brum Corrêa, filha de Daniel Corrêa e Eliane De Brum, comemorou a chegada de seus 15 anos em festa que reuniu familiares e amigos, sábado, Zanga Bar, em Santiago Leandra Romani / Divulgação

Lapidadas

Beatriz Beretta ao lado da stylist Elisa Kuver e da fotógrafa Vanessa Tonietto tiram do papel, dia 5 de março, uma exposição alusiva ao Dia da Mulher. A proposta evidenciará as Joias Beretta e ocupará o espaço homônimo de Vanessa, nos domínios do bairro Sanvitto, entre 18h e 21h.

A rainha e a princesa da Festa da Uva de 2019, Maiara Perottoni e Viviane Piamolini Gaelzer, em passeio pela 35ª edição da festividade Leandro Araújo / Divulgação