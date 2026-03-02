Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Destaques
Joel Goulart Junior, diretor regional da RBS Caxias, foi o anfitrião de uma noite de homenagens que ocupou a Casa RBS, no Parque de Eventos da Festa da Uva, quarta-feira, 25. A reunião social contou com a presença de forças vivas da região, além do brilho das soberanas da Festuva e de seu presidente, Fernando Bertotto.
Glow up
A hairdresser Natiele Gomes instaura sua bandeira de beleza com a estreia do Meraki Salon, nos domínios da Rua Dom José Baréa, no Exposição. Natiele aposta em cuidados para o bem-estar.
Caneta
A jornalista Soraia Hanna, promoverá uma sessão de autógrafos do livro Gerindo Crises, Construindo Reputação, dia 12 de março, no Blue Tree Towers, das 18h às 21h. Vale conferir.
Lapidadas
Beatriz Beretta ao lado da stylist Elisa Kuver e da fotógrafa Vanessa Tonietto tiram do papel, dia 5 de março, uma exposição alusiva ao Dia da Mulher. A proposta evidenciará as Joias Beretta e ocupará o espaço homônimo de Vanessa, nos domínios do bairro Sanvitto, entre 18h e 21h.