Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Jaqueline Cearon Boufleur e Diego Boufleur no sunset das Jackie’s & Batizadas, que ocupou a Venturin Uvas Finas Douglas Gomes / Divulgação

Acreditar

Gustavo Luís Toigo promove, hoje, às 19h, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, o lançamento e sessão de autógrafos do livro Caminho Padre João Schiavo: para conhecer, para percorrer. A obra inédita aborda a trajetória do Padre João Schiavo e o potencial do roteiro como caminho de fé, cultura e turismo religioso.

Silvana Dalle Grave e Geraldine Gauer, do elenco da ConfrArtes, mapearam a produção de Bea Balen Susin, na exposição Quando o Corpo Toca a Terra, até dia 27, na Galeria de Arte Gerd Bornheim Arquivo Pessoal

Lifestyle

O produtor de moda André Guerra, responsável pela execução do Villagio Trends, lança luz no segundo dia do desfile no Shopping. Hoje, irão à passarela os looks da Centauro, Trópico, Bibi, Live, Intimissimi, Lupo, Usaflex, Dudalina, Victor Hugo, Damyller, Swarovski, Hering, Bagaggio, Democrata, Pole Modas, Luz da Lua e Calvin Klein.

Nina Yakovleva comemorou a chegada de seus 18 anos em festa, sexta-feira, com direito a reunião de familiares e amigos no endereço dela na bucólica Linha 40 Leandro Araújo / Divulgação

Acervo

José Antonio Fernandes Martins e Hieldis Severo Martins emprestam um recorte expressivo de sua coleção de arte para ilustrar a mostra O Que Ainda Não Foi Visto. A exposição ganhará vernissage dia 1º de abril, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, onde permanecerá para visitação até dia 30. A chancela da curadoria ficou por conta do amigo da família Ademar Roberto Sebben, da ConfrArtes, e reunirá obras desenhadas em superfícies planas nas mais diversas técnicas. A ideia de José Antonio e Hieldis é comunicar o espírito criativo e incentivar o diálogo além das palavras.

Airton Frizzo e Jacqueline Corá ao sabor do encontro ao entardecer que reuniu o grupo das Jackie’s & Batizadas, na Venturin Uvas Finas Douglas Gomes / Divulgação

Realidade virtual

Vitor Mêreggalli, da Célese – Centro de Saúde Mental Corporativo, se úne ao palestrante Gilmar Marcilio, e a psicanalista Flávia de Oliveira para tirar do papel, hoje, às 20h, a live Telas e redes sociais: como a vida digital tem afetado crianças, adolescentes e adultos, que será transmitida pelo @celesevita, no Instagram. Na ocasião, o trio abordará as novas regras brasileiras de proteção digital para menores de 16 anos que entraram em vigor neste mês e o que pais e responsáveis precisam saber. Vale conferir!

Eduarda Balestro, antes de embarcar para a Irlanda, promoveu rasante na noite do Nix Club, com as atenções de Deise Castro Vini Arkhein / Divulgação

Sessenta

A conhecida presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, Roseana Rossi Pettinelli comemora em causa própria. Hoje à noite, com as atenções do marido, Caetano Petinelli, ela brinda a passagem da data querida com direito a reunião de amigos no Bar do Luizinho.

O estilo de Sofia Brizoto Camassola para investir na cena festiva e jovem que reuniu os bacanas no Nix Club do Complexo Fabbrica Vini Arkhein / Divulgação