Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Acreditar
Gustavo Luís Toigo promove, hoje, às 19h, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, o lançamento e sessão de autógrafos do livro Caminho Padre João Schiavo: para conhecer, para percorrer. A obra inédita aborda a trajetória do Padre João Schiavo e o potencial do roteiro como caminho de fé, cultura e turismo religioso.
Lifestyle
O produtor de moda André Guerra, responsável pela execução do Villagio Trends, lança luz no segundo dia do desfile no Shopping. Hoje, irão à passarela os looks da Centauro, Trópico, Bibi, Live, Intimissimi, Lupo, Usaflex, Dudalina, Victor Hugo, Damyller, Swarovski, Hering, Bagaggio, Democrata, Pole Modas, Luz da Lua e Calvin Klein.
Acervo
José Antonio Fernandes Martins e Hieldis Severo Martins emprestam um recorte expressivo de sua coleção de arte para ilustrar a mostra O Que Ainda Não Foi Visto. A exposição ganhará vernissage dia 1º de abril, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, onde permanecerá para visitação até dia 30. A chancela da curadoria ficou por conta do amigo da família Ademar Roberto Sebben, da ConfrArtes, e reunirá obras desenhadas em superfícies planas nas mais diversas técnicas. A ideia de José Antonio e Hieldis é comunicar o espírito criativo e incentivar o diálogo além das palavras.
Realidade virtual
Vitor Mêreggalli, da Célese – Centro de Saúde Mental Corporativo, se úne ao palestrante Gilmar Marcilio, e a psicanalista Flávia de Oliveira para tirar do papel, hoje, às 20h, a live Telas e redes sociais: como a vida digital tem afetado crianças, adolescentes e adultos, que será transmitida pelo @celesevita, no Instagram. Na ocasião, o trio abordará as novas regras brasileiras de proteção digital para menores de 16 anos que entraram em vigor neste mês e o que pais e responsáveis precisam saber. Vale conferir!
Sessenta
A conhecida presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, Roseana Rossi Pettinelli comemora em causa própria. Hoje à noite, com as atenções do marido, Caetano Petinelli, ela brinda a passagem da data querida com direito a reunião de amigos no Bar do Luizinho.