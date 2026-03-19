Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Cristiano Escola e Daniela Piazza Escola, do grupo que foi abraçar Fernando Bertotto, aniversariante da última segunda-feira Leandro Araújo / Divulgação

Dançante

Júlia Zamboni Andrighetti, rainha do Clube Independente de Flores da Cunha, será a anfitriã da festa Brisa: A Despedida do Verão, dia 28, às 23h, na sede do clube. A noite temática contará com as playlists dos DJs Cata e Leras, e atenções dos presidentes da agremiação, Renato e Odete Cavagnoli.

Eduarda Ruzzarin Menezes e Cauan Cardoso, segunda-feira, na festa dos 50 anos do amigo Fernando Bertotto Leandro Araújo / Divulgação

Telúricas

O grupo das Jackie’s & Batizadas estarão reunidas novamente para um sunset. A proposta das gurias terá início ao vespertino desta sexta-feira, nos domínios bucólicos da Venturin Uvas Finas. A ideia delas é aumentar sensivelmente o trânsito na Estrada Severino Martine Venturini.

Daniela Klipel e Fabiano Knopp emolduram artista plástica Karem Poletto Jacobs, que assinou a curadoria de esculturas autorais na inauguração, dia 10, da Esse Second Hand Carlos Hugo / Divulgação

Alto padrão

A assessora de investimentos Bárbara Coelho desembarca nesta quinta-feira, nos Estados Unidos, para o Miami Open. Por lá, ela prestigiará um dos torneios mais importantes do tênis profissional. A agenda da caxiense inclui reuniões com parceiros internacionais da FAMI Capital.

A acadêmica de jornalismo Júlia Ribas comemorou a data querida, no último fim de semana, com muitas cores, amores e sabores Jonatas André de Araújo / Divulgação

Roda e agita

Inspirado na figura do Chacrinha, a direção do Recreio da Juventude promove neste sábado, na Sede Social, mais uma edição do tradicional Águas de Março. O baile promete uma atmosfera colorida com animação e muita música do Grupo Eu Te Avisei, Banda Saldanha e Samba Show.

Gustavo Mascarenhas e Sofia Salvador, sábado, ao sabor da Tardinha Sunset no Dumnas Beach Space Vini Arkhein / Divulgação

Temático

Leo Zanotto arma nova Beats Remember. O conhecido DJ e empresário tira a balada do papel na noite do sábado, 28. Ele repetirá na data a parceria com a promoter Cristina Rizzotto. O Café de La Musique servirá de pista e palco, com música da Banda Coletânea e DJs estrelados.

Paula Eduarda Shumann também foi conferir a concorrida Tardinha Sunset no Dumnas Beach Space Vini Arkhein / Divulgação