Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Dançante
Júlia Zamboni Andrighetti, rainha do Clube Independente de Flores da Cunha, será a anfitriã da festa Brisa: A Despedida do Verão, dia 28, às 23h, na sede do clube. A noite temática contará com as playlists dos DJs Cata e Leras, e atenções dos presidentes da agremiação, Renato e Odete Cavagnoli.
Telúricas
O grupo das Jackie’s & Batizadas estarão reunidas novamente para um sunset. A proposta das gurias terá início ao vespertino desta sexta-feira, nos domínios bucólicos da Venturin Uvas Finas. A ideia delas é aumentar sensivelmente o trânsito na Estrada Severino Martine Venturini.
Alto padrão
A assessora de investimentos Bárbara Coelho desembarca nesta quinta-feira, nos Estados Unidos, para o Miami Open. Por lá, ela prestigiará um dos torneios mais importantes do tênis profissional. A agenda da caxiense inclui reuniões com parceiros internacionais da FAMI Capital.
Roda e agita
Inspirado na figura do Chacrinha, a direção do Recreio da Juventude promove neste sábado, na Sede Social, mais uma edição do tradicional Águas de Março. O baile promete uma atmosfera colorida com animação e muita música do Grupo Eu Te Avisei, Banda Saldanha e Samba Show.
Temático
Leo Zanotto arma nova Beats Remember. O conhecido DJ e empresário tira a balada do papel na noite do sábado, 28. Ele repetirá na data a parceria com a promoter Cristina Rizzotto. O Café de La Musique servirá de pista e palco, com música da Banda Coletânea e DJs estrelados.