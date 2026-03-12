Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Salut!
Roberto Tumelero, comandante da adega Tumelero, tira do papel uma experiência que mixa vinhos e gastronomia. O encontro intitulado Terroir Tumelero movimentará os domínios da Rua Coronel Camisão, dia 12 de abril, entre 16h e 20h, com direito a reunião em clima open air.
Quente
Jaqueline Devenz está às voltas com a terceira edição do Festival da Polenta. No dia 20 de março, ela ocupará o restaurante Tulipa com show de rock da Jack Band.
Na Moda Viva
A conhecida empresária Juraci Agostini apresenta na Moda Viva Mulher, hoje, entre 15h e 20h, uma experiência de moda em conjunção de talentos com a grife Shoulder. Na ocasião, Juraci descortinará as tendências com uma curadoria que promete encantar a ala feminina neste mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Entre as já confirmadas presenças, estão Keila Bonatto, Celita Agostini Aver, Salete Caselani, Patricia Aver Onzi e Luciane Aver.
Alicerce
Vanessa Marzotto e Sandra Sgandella Fontoura, presidente e vice do Sinduscon Caxias, realizaram, dia 6, o jantar de apresentação da diretoria 2026/2028 da entidade. A cerimônia ocupou o Recreio da Juventude.