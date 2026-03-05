Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

A palestrante Priscilla Bencke abordou o tema neuroarquitetura, terça-feira, no Pharos Corp, para o elenco da Associação Sala de Arquitetos, presidida por Gabriela Esteves Lampert e pela vice-presidente da entidade, Clarissa Zanatta Arthur Bellincanta Gazzi / Divulgação

Sensoriais

Bruna Palavro Martins, da Coeur Exclusive, e Kimberly Cavalli, da Casa Valli, serão as anfitriãs na manhã deste sábado, dia 7, nos domínios do Quinta São Luiz. Tudo por conta de um brunch capitaneado por elas para celebrar o Dia Internacional da Mulher. A aura do momento promete ainda mais expressão com a oficina criativa conduzida por Verônica Culao Guedes, que imprime sua sensibilidade em uma aula prática de pintura em taças de cristal.

Volante

A advogada e curadora do Theatro da Moda, Bartira Merlin, que comanda o projeto, em conjunção de talentos, com Franciele da Silva, arregimenta um time feminino para protagonizar uma reunião de moda e atitude intitulada “Mulheres que conduzem”, com foco em liderança, com apoio da Racon Consórcios, Maria Reis Spumanti, Audiotec e Erika Sebben. O encontro ocupará a concessionária da BMW IESA, dia 19, e terá, de quebra, um desfile com as atenções da produtora Duda Martini, que apresentará a coleção outono/inverno do estilo que vem encantando expressivo grupo de mulheres da região.

Dona de um estilo vibrante, Samira Albuquerque da Costa posou para as lentes sempre atentas do fotógrafo Cristiano de Oliveira, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Propósito

Marina De David e Carolina Kostolovsky Grün estão às voltas com o projeto Let Go Second Hand by Má e Carol, que ocupará o Espaço Crisfel, dias 13 e 14, das 14h às 20h. Na curadoria que as gurias apresentarão incluirá a participação de Priscila Susin Guerra, que levará uma coleção exclusiva de peças da sua Âme Atelier. Carol e Má levam bolsas de luxo originais e certificadas, para fazer circular.

A empresária Camila Drechsler contabiliza elogios pela alta performance no comando da Clínica HomenZ, em Caxias do Sul, e comemora dois anos de atuação na área estética Leandro Araújo / Divulgação

Ação

Depois de conquistar milhões de visualizações no YouTube, o “3 Continentes”, projeto de humor com as verves do angolano Baptista Miranda, do brasileiro Maurício Meirelles e do francês Paul Cabannes ganha versão palco e plateia. O trio transformou as vivências pessoais e choques culturais em comédia que ganhará evidência dia 16 de abril, no UCS Teatro. Antes, no dia 15, eles apresentam uma sessão em Porto Alegre, no Teatro FIERGS.

Barbara Dambroz e Felipe Rech recepcionaram amigos durante animado encontro, sábado, que marcou a inauguração do Bayo Café, no térreo da Casa Magnabosco, com acesso pela Rua Dr. Montaury Marlon Peres / Divulgação