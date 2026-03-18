Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Noblesse oblige
Véra Stedile Zattera promoveu, quinta-feira, uma sessão de autógrafos para celebrar sua mais recente obra intitulada Trajes Tradicionais. A função ganhou os cenários da Casa FaRo, com as atenções de Fabiana Cemin Venturin e Ronya Souto. Na ocasião, Véra foi prestigiada por personalidades como Nilva Randon, Maria Cesa, Guadalupe Bolzani, Ivan Feltes, Vera Martinato e Viviane Pinto Bado.
Em cena
Bartira Merlin comanda, amanhã, o projeto Mulheres Que Conduzem, proposta que concentra moda, liderança feminina e experiência automotiva, a partir das 19h30min, na IESA BMW, nos domínios da Avenida Rubem Bento Alves. Advogada e curadora do Theatro da Moda, Bartira programa conteúdo, networking e experiências voltadas ao público feminino. Entre os destaques, está um bate-papo com Erika Sebben, que abordará o tema Moda, Design e Luxo: O que marcas como a BMW ensinam sobre imagem e autoridade. Já, Gabriel Balbinot Guaragni discorrerá sobre funcionalidades da BMW. O desfile de moda terá produção da stylist Duda Martini.
Valor
A direção do Safra apresenta, amanhã, uma palestra sobre o cenário macroeconômico e decisões de investimento. A economista da área de estratégia Tatiana Gil Gomes, discorrerá sobre o tema às 9h, no Quinta São Luiz.
Verão
A reunião open air “Tardinha Sunset”, que rolou sábado, no Dumnas Beach Space, teve a presença do atleta Alan Ruschel e sua mulher, Marina Storchi, entre incontáveis apaixonados pelo pagode, que se divertiram no projeto assinado por Gustavo Marchi. Agora, o produtor Stefan Fetzer quer concentrar a mesma trupe, ao vespertino do próximo sábado, com a festa Summer EletroHits, no Complexo Fabbrica.