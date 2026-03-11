Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Julia Zanrosso Schmitz esbanjou beleza e carisma em sua festa de 15 anos, realizada sexta-feira, no Tannat Leandro Araújo / Divulgação

Lusco-fusco

Pedro Horn Sehbe recepciona, hoje, às 19h, na Casa Magnabosco, o promotor da alta relojoaria Bernardo Entusiasta, que apresenta o projeto O Mundo dos Relógios e o Mercado de Luxo. O encontro servirá também para uma exposição das peças da Cartier, Tudor, Penerai e Breitling. O projeto terá de quebra linha de joias Kulkes. A proposta conta com apoio da Fami Capital, com as atenções de Guilherme Gazzola e Augusto Becker Santa Catharina.

Rodrigo Fernandes Schmitz, Crisiane Wais Zanrosso e Helena Zanrosso Schmitz, os pais e a mana da aniversariante de sexta-feira, Julia Schmitz, colaboraram nas honras da contagiante festa Leandro Araújo / Divulgação

Parabéns

Amanhã é dia de celebrar os dias da notável pisciana Tríssia Ordovás Sartori, jornalista, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Felicidades!

Eunice e José Carlos Dellaméa, presenças carinhosas ao redor da aniversariante de sábado, Ivone Cenatti Leandro Araújo / Divulgação

Avanço

O médico mastologista Maximiliano Kneubil e sua mulher, a médica oncologista Janaina Brollo, apresentaram na segunda-feira a novidade da Clínica Santa Ágata: o Programa Reviver. A iniciativa tem como mote a integração da saúde com acompanhamento especializado para mulheres que já receberam o diagnóstico de cura do câncer e iniciam uma nova fase de recuperação.

Os médicos Janaina Brollo e Maximiliano Cassilha Kneubil, anfitriões do encontro que apresentou o Programa Reviver, segunda-feira, na Clínica Santa Ágata, que o casal comanda no W Tower Leandro Araújo / Divulgação

A nutricionista Gisela Quissini, o educador físico, Pedro Lopez e a personal trainer, Caroline Silveira, integram o time do Projeto Reviver, que Janaina Brollo e Maximiliano Kneubil desenvolvem na Clínica Santa Ágata Leandro Araújo / Divulgação

Passarela

Patrícia Pezzi Zambiazi e Fabiana Cemin Venturin, vice-presidentes da Liga Feminina de Combate ao Câncer — Núcleo Caxias do Sul, estão às voltas com o aparato organizacional para tirar do papel, dia 15 de abril, o 3º Desfile Solidário em prol da entidade socioassistencial, que atende mais de três centenas de pacientes em tratamento do câncer. Patrícia e Fabiana também buscam ainda mais engajamento da comunidade e apoiadores para o evento. Entre as estilistas confirmadas, figuram Martina Cambruzzi, Lis Faria, Izabel Peteffi Basso, Lola e Tini Salles, Paloma Quadros, Juliana Lazzari, Carla Negri, Ju Cardoso e Ana Dotto. A programação atualizada e o contato para oferecer patrocínio podem ser conferidos em @ligafemininacaxias, no Instagram.

Katia Aveiro, em incursão pela Serra gaúcha, contemplou as paisagens do Olivas de Gramado durante o Festival do Azeite Nostra Oliva Leticia Sorgetz / Divulgação