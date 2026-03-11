Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Lusco-fusco
Pedro Horn Sehbe recepciona, hoje, às 19h, na Casa Magnabosco, o promotor da alta relojoaria Bernardo Entusiasta, que apresenta o projeto O Mundo dos Relógios e o Mercado de Luxo. O encontro servirá também para uma exposição das peças da Cartier, Tudor, Penerai e Breitling. O projeto terá de quebra linha de joias Kulkes. A proposta conta com apoio da Fami Capital, com as atenções de Guilherme Gazzola e Augusto Becker Santa Catharina.
Parabéns
Amanhã é dia de celebrar os dias da notável pisciana Tríssia Ordovás Sartori, jornalista, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Felicidades!
Avanço
O médico mastologista Maximiliano Kneubil e sua mulher, a médica oncologista Janaina Brollo, apresentaram na segunda-feira a novidade da Clínica Santa Ágata: o Programa Reviver. A iniciativa tem como mote a integração da saúde com acompanhamento especializado para mulheres que já receberam o diagnóstico de cura do câncer e iniciam uma nova fase de recuperação.
Passarela
Patrícia Pezzi Zambiazi e Fabiana Cemin Venturin, vice-presidentes da Liga Feminina de Combate ao Câncer — Núcleo Caxias do Sul, estão às voltas com o aparato organizacional para tirar do papel, dia 15 de abril, o 3º Desfile Solidário em prol da entidade socioassistencial, que atende mais de três centenas de pacientes em tratamento do câncer. Patrícia e Fabiana também buscam ainda mais engajamento da comunidade e apoiadores para o evento. Entre as estilistas confirmadas, figuram Martina Cambruzzi, Lis Faria, Izabel Peteffi Basso, Lola e Tini Salles, Paloma Quadros, Juliana Lazzari, Carla Negri, Ju Cardoso e Ana Dotto. A programação atualizada e o contato para oferecer patrocínio podem ser conferidos em @ligafemininacaxias, no Instagram.