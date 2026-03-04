Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Adriele Ballardin Daniel e Frederico Rossi trocaram juras de amor eterno e alianças, entre o altar da Catedral Diocesana e os salões do Recreio da Juventude Fernando Dai Prá / Divulgação

Corpo clínico

O mastologista Maximiliano Kneubil e sua mulher, a oncologista Janaina Brollo, idealizadores da Clínica Santa Ágata, fazem mais. Na segunda-feira, 9, apresentarão oficialmente o Programa Reviver. Trata-se de uma iniciativa para promover saúde de dentro para fora, com acompanhamento para mulheres que já receberam o diagnóstico de cura do câncer e iniciam uma nova fase de recuperação, retomada da rotina e reconexão com a própria vida. Integram o time, a nutricionista Gisela Quissini, a psicóloga Fran Guimarães, o educador físico Pedro Lopez e a personal trainer Caroline Silveira.

Vitrine

Os alunos do curso de Moda da UCS, com as atenções do coordenador, Renan Isoton, em parceria com a grife Black Bull, apresentam, entre os dias 9 e 15, os looks confeccionados em couro da marca gramadense. A função ocupará a Rua Coberta, em Gramado.

Verônica Brugalli Borghetti, em um rápido hiato de seus afazeres, antes de embarcar para um intercâmbio, em Toronto, no Canadá, esbanjou atitude e carisma, no camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Diploma

Daiane Moreira voltará ao centro das atenções, no dia 21, data em que celebrará sua segunda graduação, desta vez em Direito. Formada há muito, em Ciências Contábeis, o encontro festivo evidenciará a conquista da mais nova advogada caxiense, com familiares e amigos.

Márcia Costa e Michele Toazza Onzi, comandantes da Drops de Menta, ainda contabilizam elogios pelo lançamento da coleção Vértice, de outono e inverno, apresentada dia 26 de fevereiro, na Flagship da marca Fabio Grison / Divulgação

Cálice

Júlio D’Agostini tira do papel, entre hoje e amanhã, a 5ª edição do Vini Fatti a Mano, na Boccati. Dedicada aos vinhos autorais, a experiência sensorial contará com a participação de 10 vinícolas convidadas e degustação guiada de mais de 70 rótulos.

Renata Wilrich e Vanessa Goulart, em recente encontro promovido pelo Grupo RBS, com as atenções do marido de Vanessa, o diretor regional da RBS Caxias, Joel Goulart Junior, na Festa da Uva William Cabral / Divulgação

Pisciana

Paula Ledur, conhecida por vestir salões sociais para notáveis festividades, celebra dia 10, em causa própria. Aniversariante do mês, Paula reunirá, na data, um grupo de amigas para um brunch. Estarão ao redor da anfitriã, Eriseth Flores, Graciela e Georgia Ceccato, Claucieni Rüdiger, Rozemeri Bastos e Juliana Sperandio.

Cristiane e Lisandro Pavan, do elegante grupo que prestigiou a programação da 35ª Festa Nacional da Uva que se encerra no próximo domingo, dia 8 Leandro Araújo / Divulgação