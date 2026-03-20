Veja os destaques da 4ª edição do Italian Design Day

O Italian Deisgn Day, celebração da expressão da criatividade europeia, retornou ao palco do UCS Teatro, quarta-feira, para coroar a 4ª edição do projeto, com a chancela do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e do Consulado Honorário Italiano em Caxias do Sul, comandados, respectivamente, por Valerio Caruso e Gelson Castellan. O encontro deste ano teve como tema o RE-DESIGN. Regenerar espaços, objetos, ideias e relações, com palestras dos arquitetos italianos Claudia Pasquero e Marco Poletto, do ecoLogicStudio, sediado em Londres, e do artista italiano Alessio Palma, mestre em escultura pela Academia de Belas Artes de Roma e especialista em resinas. O êxito do congresso foi celebrado com coquetel festivo no Radisi e com a presença de incontáveis personalidades do Estado.