Temporada em alta no Recreio da Juventude para aproveitar o verão

O domingo, dia 22 de fevereiro, teve clima de celebração na Sede Juventude do Recreio da Juventude, à beira da piscina externa durante o pôr do sol que reuniu associados ao som dos DJs Nidão e Julius Rigotto, em uma tarde marcada por música e alto astral. Em sintonia com a estação mais vibrante do ano, Maria Eduarda Burtet Degrazia, rainha do Recreio da Juventude, aproveitou o verão e anuncia que o ritmo não para: no dia 21 de março, a Sede Social será palco do tradicional baile Águas de Março, com shows do Grupo Eu Te Avisei, da Banda Saldanha e do Samba Show, prometendo transformar a noite em um espetáculo de folia até o amanhecer, com apoio da Pizza do Barra.