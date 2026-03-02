Simiane Gil e Juliana Carvalho recepcionam personalidades na 4ª edição da festa Jardim Secreto

A quarta edição do Jardim Secreto reafirmou a potência do projeto ao transformar um enorme galpão desocupado na Rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre, em uma floresta sensorial. O local foi revelado apenas três horas antes do início da festa, como conceito principal do evento, que foi pautado no conceito Florescer Noturno. A ocupação criativa do espaço foi embalada por uma trilha sonora performática, com Zeca Camargo, Garota Vinil, Cassius da Amplo, Rodrigo Almeida e Pagode do Dani. Entre as presenças de destaque: a arquiteta caxiense Gabriela Angonese, que completa 15 anos de atuação no métier.