João Pulita

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Simiane Gil e Juliana Carvalho recepcionam personalidades na 4ª edição da festa Jardim Secreto

 A dupla tirou do papel o projeto festivo que transformou ruínas em floresta sensorial no Centro Histórico de Porto Alegre

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