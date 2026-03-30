João Pulita

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POA Fashion Iguatemi começa em clima de celebração e reúne nomes da moda em brunch na capital

Convidados conheceram o Look Lounge & Bar, espaço assinado pelo Locale, que é ponto de encontro do evento durante os três dias de desfiles

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