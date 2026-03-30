POA Fashion Iguatemi começa em clima de celebração e reúne nomes da moda em brunch na capital

Em clima de preview e muita expectativa, convidados se reuniram neste domingo para o brunch de lançamento do POA Fashion Iguatemi, que apresentou em primeira mão o Look Lounge & Bar, espaço assinado pelo Locale para os três dias de evento. Jornalistas, influenciadores e personalidades gaúchas marcaram presença no encontro. O evento ocorre entre esta segunda e quarta-feira, em uma grande estrutura montada no estacionamento do shopping. Entre os nomes que prestigiaram o brunch de lançamento estavam o estilista Alexandre Herchcovitch, convidado do desfile de abertura, e Paulo Borges, diretor do evento.