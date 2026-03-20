Mariana Scribel reúne um time feminino para uma experiência de skincare em Porto Alegre

Um encontro intimista que uniu dermatologia, ciência e experiência sensorial marcou a manhã do dia 17 de março, na Farmatec, em Porto Alegre. O espaço recebeu o Mini Skin Lab, uma experiência conduzida pela dermatologista Mariana Scribel em parceria com a farmacêutica Christine Prato. A proposta do evento foi proporcionar um mini laboratório de criação de skincare, no qual cada participante teve a oportunidade de desenvolver seu próprio creme, a partir de um breve diagnóstico de pele e orientações sobre ativos e formulação. Após o laboratório, as convidadas participaram de um almoço assinado pelo O Grão Real Food.