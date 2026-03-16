Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul promove Pink Yoga

As voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer — Núcleo Caxias do Sul, presidida por Roseana Rossi Pettinelli, contabilizam elogios pelo projeto Pink Yoga, que ocupou o Samuara Hotel, sábado, com sucesso de adesão. Por lá, as mais de uma centena de personalidades femininas aproveitaram para prestigiar uma aula de Yogaterapia Hormonal com Lis Caberlon. Já no dia 15 de abril, as vice-presidentes Patrícia Pezzi Zambiazi e Fabiana Cemin Venturin tirarão do papel o 3º Desfile Solidário em prol da entidade socioassistencial. A programação da Liga pode ser conferida em @ligafemininacaxias.