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Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul promove Pink Yoga

Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul promoveu o Pink Yoga e prepara o 3º Desfile Solidário com estilistas convidadas para apoiar pacientes em tratamento

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