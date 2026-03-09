Julio D’Agostini reuniu produtores italianos em mais uma edição do Vini Fatti a Mano na Boccati

Julio D’Agostini foi o anfitrião de mais uma elogiada edição do Vini Fatti a Mano, em sua Boccati. O encontro serviu para aproximar produtores e apreciadores de vinho em uma experiência marcada por autenticidade e troca de conhecimento. O evento ocorreu nos dias 4 e 5 de março, na sede da marca, em Caxias do Sul. Durante as duas noites dedicadas aos vinhos italianos, o grupo de adesão teve acesso a mais de 80 rótulos e à presença de 14 produtores vindos da Itália, que conduziram apresentações, compartilharam histórias e explicaram seus métodos de cultivo. A proposta foi proporcionar uma imersão profunda no universo vitivinícola. Além das degustações e das conversas com especialistas, a programação contou com uma proposta gastronômica assinada pela chef Andréa Oliveira, completando a experiência sensorial.