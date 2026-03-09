João Pulita

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Julio D’Agostini reuniu produtores italianos em mais uma edição do Vini Fatti a Mano na Boccati

Experiência exclusiva, na Boccati, percorre apenas três cidades brasileiras: Caxias do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro

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