João Pulita

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Galeria da UCS passa a levar o nome de Elyr Ramos Rodrigues

Livro de Marcos Mantovani, exposição e nomeação da galeria celebram o legado de uma das pioneiras das artes visuais em Caxias do Sul

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