Galeria da UCS passa a levar o nome de Elyr Ramos Rodrigues

Arte e memória marcaram a noite da última quinta-feira na Galeria de Arte do Bloco J da Universidade de Caxias do Sul, com o lançamento do livro Elyr Ramos Rodrigues e a Escola de Belas Artes, de Marcos Mantovani, e a abertura da exposição Elyr: Onde a Arte Floresceu. A ocasião também foi marcada pela denominação do espaço como Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues, justa homenagem a uma das pioneiras das artes visuais em Caxias do Sul.