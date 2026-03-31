FLY 51 estreia com noite de prestígio e reúne nomes influentes do Rio Grande do Sul

A inauguração da FLY 51, no último sábado (28), movimentou a cena e reuniu empresários, formadores de opinião e nomes de destaque. Com show de Zé Neto & Cristiano, a nova arena multiuso impressionou pela grandiosidade, sofisticação e entretenimento em larga escala. O espaço recebeu o público em diferentes ambientes: camarotes, frontstage e áreas exclusivas. O empreendimento é uma realização do TE2 Hospitality Group, em parceria com o Greenvalley, GDO Produções e Grupo Prime, reunindo importantes nomes do setor de entretenimento e eventos no país. Ao longo da noite, o empresário Tiago Escher, founder do TE2 Hospitality Group, fez as honras aos convidados, em um clima de celebração. A estreia da FLY 51 consolidou-se como uma noite de conexões.