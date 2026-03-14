João Pulita

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A cirurgiã-dentista Natália Guerra é a especialista que fala sobre o Dia Mundial do Sono

Comemorado anualmente na sexta-feira anterior ao equinócio de outono, o Dia Mundial do Sono é tópico diário na rotina da cirurgiã-dentista Natália Guerra

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