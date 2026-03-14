A cirurgiã-dentista Natália Guerra é a especialista que fala sobre o Dia Mundial do Sono Leandro Araújo / Divulgação

Na semana em que se evidencia o Dia Mundial do Sono, a coluna conversou com a cirurgiã-dentista Natália Guerra, especialista nesta ciência. Destacada entre personalidades reconhecidas na Odontologia do Sono e dona de um estrelado currículo, a caxiense Natália discorre em primeira pessoa sobre sua sintonia com a importância do dormir para promover qualidade de vida.

“A minha escolha pela odontologia tem raízes antigas, está ligada ao prazer de trabalhar com as mãos e observar a saúde das pessoas, situação que já fazia parte do meu contexto familiar. Desde criança frequentava a Escola de Belas Artes, um espaço onde linhas, tintas e diversos materiais se transformavam em objetos concretos por meio das habilidades manuais. Essa afinidade com o trabalho feito à mão, me aproximou da odontologia, profissão que exige destreza, precisão e sensibilidade. Nessa fase, já demonstrava curiosidade e vontade de aprender. Lembro- me de chegar da escolinha e dizer à minha mãe que não queria mais apenas recortar e pintar, naquele dia desejava tarefas inovadoras. Esse impulso de buscar sempre novos caminhos acabou se tornando uma marca da minha trajetória profissional.

Fui aprovada, em 1991, no concurso de vestibular da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas. A partir daí, troquei a Serra pela capital gaúcha. Tomar essa decisão também significou enfrentar um desafio importante, sair de casa para estudar. Sou filha única e sempre tive uma ligação muito forte com meus pais, Ary Antônio Guerra e Maria Helena Comerlato Guerra, mas, nem por isso, deixei de seguir meus sonhos. Em 1995, me formei e iniciei meus atendimentos aqui em Caxias do Sul, onde sigo atuante até hoje. Escolhi, como primeira especialização, a Dentística Restauradora, voltada à reconstrução estética e funcional dos dentes. Mais tarde, movida pela curiosidade e vontade de compreender melhor a relação entre sono e qualidade de vida, comecei a me interessar pela Odontologia do Sono.

Em meados de 2008, realizei meu primeiro curso na área e aprofundei os conhecimentos até minha formação pelo Instituto do Sono da UNIFESP.

Ao longo dessa caminhada, tive a oportunidade de aprender com importantes profissionais como a Dra. Cibele Dal Fabbro, a quem tenho como amiga pessoal e referência, por ter me mostrado que essa especialidade vai muito além, é compreender o sono como ciência. Também sou grata ao professor Dr. Rowdley Rossi, que sempre me encorajou a enfrentar os desafios com dedicação. E guardo, com carinho, o momento em que conheci o pesquisador canadense Dr. Gilles Lavigne, cujos feitos admiro há muitos anos.

Hoje, minha atuação é voltada ao cuidado de distúrbios como ronco, apneia e bruxismo. Trata-se de um trabalho que dialoga diretamente com a medicina do sono e com a saúde física e mental das pessoas. Atender pacientes que sofrem de apneia não é apenas uma grande responsabilidade, mas também uma imensa motivação. Além disso, observar a evolução integral me fascina e me inspira diariamente.

Sou profundamente grata aos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando e inspirando. A especialidade permitiu expandir minhas relações com mestres que se tornaram amigos. Sou igualmente agradecida a todos os profissionais da saúde e pacientes que confiam no meu trabalho, às amizades e aos amores que caminham comigo. Essas relações e essa confiança me motivam todos os dias a seguir em frente com dedicação, gratidão e propósito.”





A cirurgiã-dentista Natália Guerra é a especialista que fala sobre o Dia Mundial do Sono Leandro Araújo / Divulgação

Fora do consultório, quais são os seus hobbies ou atividades favoritas? Reunir amigos é uma das minhas maiores paixões, assim como os encontros familiares na casa dos meus pais. Não abro mão das minhas aulas de dança, que vão muito além do movimento. O tricô, os filmes e as séries também fazem parte desses momentos em que consigo desligar do mundo e aproveitar a minha casa.

Existe algum lugar em Caxias do Sul que tenha marcado sua vida na cidade? Escolher apenas um é difícil. Permito-me citar dois lugares muito especiais, o colégio Nossa Senhora do Carmo e o edifício Parque do Sol. Ambos foram cenários de momentos importantes, onde vivi experiências marcantes e construí amizades que atravessam o tempo.

Como era sua personalidade quando criança? Já demonstrava ser curiosa e dedicada como hoje? Fui uma criança observadora, corajosa, intensa e exigente comigo mesma, sempre cheia de perguntas e com o desejo de organizar o mundo à minha volta, inclusive as minhas bonecas, que estavam sempre alinhadas e impecáveis. Esses traços acabaram por moldar uma personalidade forte e determinada, que até hoje se reflete na forma como conduzo meus propósitos. Nunca soube fazer nada pela metade. Quando tenho um objetivo, sigo com convicção e entrego-me inteiramente a ele.

Lembra de algum caso ou paciente que tenha marcado sua trajetória? Sim, uma jovem com menos de 30 anos apresentava convulsões apenas durante o sono. Desde a primeira noite em que iniciou o tratamento com o aparelho intraoral, ela nunca mais convulsionou. Casos como esse confirmam que tratar o sono vai muito além de melhorar o ronco e a apneia. Representa devolver ao paciente esperança, saúde, equilíbrio e qualidade de vida.

Existe algum projeto ou plano profissional que você ainda deseja realizar? Acredito que só deixamos de ter projetos quando a vida termina. A odontologia do sono ainda é uma área relativamente nova e em constante evolução, e pretendo continuar me dedicando a ela com o mesmo entusiasmo, estudando continuamente, ajudando meus pacientes a dormirem melhor e a preservarem sua saúde física e mental. Também seguirei a minha trajetória na docência e tenho um projeto de pesquisa em desenvolvimento sobre aparelhos intraorais.

Que conselho daria para jovens que pensam em seguir carreira na odontologia? Resiliência e dedicação. Ser dentista é compreender que tudo começa pelo acolhimento e por uma escuta atenta das queixas, das dores e da história de cada paciente. É estudar continuamente e honrar, todos os dias, os princípios que sustentam a nossa profissão. É também respeitar os desejos, as expectativas e os limites do paciente, conduzindo o tratamento com competência, responsabilidade e ética.

Gostaria de ter sabido antes que… a vida se torna mais simples quando aprendemos a reconhecer nossos desejos genuínos.





Bibliografia do sono: