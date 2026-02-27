Veja quem brilhou na cena festiva da nova geração

A última sexta-feira aumentou sensivelmente o trânsito de gente bonita nos domínios do Largo da Estação Férrea. No Café de La Musique, a turma dos notívagos dançou no projeto festivo Close Friends, que serviu de palco para a comemoração do aniversário do DJ residente Roza, que compartilhou as pick-ups sonoras com Guz Zanotto e Nidão. Já o Bulls Brasil apresentou a terceira edição da festa Boots & Hats, com show de Kelvin e Klaus.