Veja quem acontece na coluna social deste fim de semana

André Benatto na companhia de sua bonita mulher, Deliz De Zorzi, rainha da Festa da Uva de 1989 que defendeu as cores do Clube Juvenil, no histórico ato inaugural da Festa da Uva 2026, que marca os 95 anos da tradição e da celebração do cultivo do fruto da nossa terra Leandro Araújo / Divulgação

Velocidade máxima

Marcelo Feijó, gerente regional de vendas da Unifique, celebra a presença da marca na 35ª edição da tradicional Festa Nacional da Uva, que movimenta Caxias do Sul até o dia 8 de março. A provedora, reconhecida como uma das principais do Sul do Brasil, fortalece sua atuação na Serra ao somar forças com a GDO Produções na programação de shows nacionais do evento, reunindo nomes como Maiara & Maraisa, que se apresentam neste sábado. Feijó celebra a conexão com a Festuva e reforça o compromisso com o desenvolvimento cultural regional.

Esmeralda

A direção executiva e social do Recreio da Juventude arma função animada para este fim de semana. No domingo, a Sede Juventude servirá de cenário para o Recreio Sunset com os DJs Julius Rigotto e Nidão para transformar o endereço recreativo da agremiação esmeralda durante a programação do Green Summer. Julius promete reviver os momentos de sucesso e a atmosfera de ocasião do celebrado projeto Julius in Ibiza, inspirado na famosa ilha espanhola.





Retratos da festa

Vanessa Slaviero, princesa da Festa da Uva de 2000, e seu pai, Reomar Slaviero, presidente da Festa da Uva de 2008, na tarde de quinta-feira para a abertura da 35ª edição do grandioso evento que aumenta o trânsito pela Serra gaúcha até 8 de março. Leandro Araújo / Divulgação

Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho, as belíssimas princesas da Festa Nacional da Uva de 2024 Leandro Araújo / Divulgação





Personalidade

Juliana Marzotto, rainha da Festa da Uva de 2002, durante a abertura da 35ª edição do evento que movimenta Caxias do Sul. Ela contou para a coluna que durante seu reinado, há 24 anos, passou por situações inusitadas, entre elas, relembra a presença fraternal do eterno embaixador da Festa da Uva, Valter Gomes Pinto, que acompanhava o trio soberano em uma visita ao Palácio do Planalto, no dia 9 de janeiro de 2002. Chegando lá, Juliana foi aconselhada por Seu Valter a preparar duas falas a depender do humor do então presidente Fernando Henrique Cardoso. No momento do encontro oficial, FHC estava tão alegre que não conteve o entusiasmo e a cumprimentou com um beijo que rendeu até foto de capa na edição daquele mês da revista IstoÉ.

Juliana Marzotto compartilha histórias de seu reinado em 2002 Leandro Araújo / Divulgação





JOIAS DAS RAINHAS

Os broches alusivos a Festa da Uva das rainhas Patricia Pezzi Zambiazi, de 1996; Lizandra Mello Chinali, de 2024; e Tatiane Frizzo, de 2010. As beldades elegeram o acessório para compor o look que vestiram na cerimônia de abertura da 35ª edição do evento e homenagear os 95 anos da Festuva.