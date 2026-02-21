Veja quem acontece na coluna social deste fim de semana

Velocidade máxima
Marcelo Feijó, gerente regional de vendas da Unifique, celebra a presença da marca na 35ª edição da tradicional Festa Nacional da Uva, que movimenta Caxias do Sul até o dia 8 de março. A provedora, reconhecida como uma das principais do Sul do Brasil, fortalece sua atuação na Serra ao somar forças com a GDO Produções na programação de shows nacionais do evento, reunindo nomes como Maiara & Maraisa, que se apresentam neste sábado. Feijó celebra a conexão com a Festuva e reforça o compromisso com o desenvolvimento cultural regional.
Esmeralda
A direção executiva e social do Recreio da Juventude arma função animada para este fim de semana. No domingo, a Sede Juventude servirá de cenário para o Recreio Sunset com os DJs Julius Rigotto e Nidão para transformar o endereço recreativo da agremiação esmeralda durante a programação do Green Summer. Julius promete reviver os momentos de sucesso e a atmosfera de ocasião do celebrado projeto Julius in Ibiza, inspirado na famosa ilha espanhola.
Retratos da festa
Personalidade
Juliana Marzotto, rainha da Festa da Uva de 2002, durante a abertura da 35ª edição do evento que movimenta Caxias do Sul. Ela contou para a coluna que durante seu reinado, há 24 anos, passou por situações inusitadas, entre elas, relembra a presença fraternal do eterno embaixador da Festa da Uva, Valter Gomes Pinto, que acompanhava o trio soberano em uma visita ao Palácio do Planalto, no dia 9 de janeiro de 2002. Chegando lá, Juliana foi aconselhada por Seu Valter a preparar duas falas a depender do humor do então presidente Fernando Henrique Cardoso. No momento do encontro oficial, FHC estava tão alegre que não conteve o entusiasmo e a cumprimentou com um beijo que rendeu até foto de capa na edição daquele mês da revista IstoÉ.
JOIAS DAS RAINHAS
Os broches alusivos a Festa da Uva das rainhas Patricia Pezzi Zambiazi, de 1996; Lizandra Mello Chinali, de 2024; e Tatiane Frizzo, de 2010. As beldades elegeram o acessório para compor o look que vestiram na cerimônia de abertura da 35ª edição do evento e homenagear os 95 anos da Festuva.