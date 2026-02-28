Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

O chef pâtissier Rafael Franzosi, à frente da premiada Fafa Doces Presentes, apresenta a sobremesa Memórias de um Imigrante Leandro Araújo / Divulgação

O chef pâtissier Rafael Franzosi, à frente da premiada Fafa Doces Presentes, apresenta a sobremesa Memórias de um Imigrante. Trata-se de um entremet com mousse de uvas brancas, gel de uva, cremoso de uvas roxas e biscoito à base de fubá.

MOSTRAS DE TALENTO

A primeira-dama do município, Jussara Canali recepcionou a segunda-dama do país, Lu Alckmin, durante sua passagem por Caxias do Sul para prestigiar a Festa Nacional da Uva Ícaro de Campos / Divulgação

A primeira-dama do município, Jussara Canali recepcionou a segunda-dama do país, Lu Alckmin, durante sua passagem por Caxias do Sul para prestigiar a Festa Nacional da Uva. O encontro rendeu um presente para a mulher de Geraldo Alckmin, uma bolsa em crochê elaborada pela artesã caxiense, Janete Tavares, que expõe seu trabalho na juntamente com outros artesãos em espaço na Réplica.





Valsa

A jovem caxiense Olivia De Brum, filha dos jornalistas Daniel Corrêa e Eliane De Brum, volta, mais uma vez, ao centro das atenções da família. Ela celebra a chegada de seus 15 anos, neste sábado, no Zanga Bar, na cidade de Santiago, na fronteira do Estado.





Cafeinados

Bárbara Dambroz e Felipe Rech abrem oficialmente, neste sábado, as portas do Bayo Café, no térreo da Casa Magnabosco, nos domínios da Rua Dr. Montaury. A manhã iniciará com DJ set vinyl, cafés, matchas, snacks e seguirá até a noite com pizza.





Fôlego

Os amantes da corrida de rua já têm encontro marcado no próximo domingo, 1º de março, no Villagio Caxias. O maior centro de compras da Serra Gaúcha realiza, em conjunto com o SESC, a terceira etapa do Circuito SESC de Corridas. São mais de 800 atletas inscritos para os percursos de 3km, 5km e 10km, além da animada corrida kids. As inscrições já estão encerradas, reforçando a expectativa de grande público e o sucesso da etapa caxiense. Mais do que ponto de partida, o Villagio Caxias, sob a superintendência de David Hunner, se posiciona como espaço de experiências, incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo seu papel como hub de grandes eventos da cidade.

Nora Torelly Costamilan, princesa da Festa da Uva de 1981, com a filha, a estilista Rafaela Costamilan Leandro Araújo / Divulgação





#ARTE

O artista visual Sergio Lopes, que em 2004 assinou os trajes oficiais das soberanas da Festa da Uva, foi ao evento da 35ª edição vestindo um terno Gucci, que criativamente aplicou bordados com pássaros. Outra novidade de Lopes é que em 5 de março, ele apresenta criações autorais em exibição na Unique Wood Design, de Eliane Nesello.





PARA SEMPRE RAINHA

A soberana da Festa da Uva de 2014, Giovana Dannenhauer Crosa respnde a três perguntas para a coluna deste fim de semana Leandro Araújo / Divulgação

A soberana da Festa da Uva de 2014, Giovana Dannenhauer Crosa guarda com carinho a coroa que é símbolo de um brilhante reinado, desenhada pelo artista plástico Antonio Giacomin.

Coroa desenhada pelo artista plástico Antonio Giacomin Arquivo Pessoal / Divulgação

Qual foi o momento mais marcante do seu reinado?

Quando entendi o que a coroa representa e o significado do título. Eu não estava ali por mim, mas por uma história, por um povo e por gerações que construíram a nossa tradição com tanto amor. Marcou meu coração para sempre.

A coroa de rainha pesa mais na cabeça ou na memória?

A coroa na cabeça é leve. O que realmente pesa e ao mesmo tempo engrandece é a memória, a responsabilidade, o compromisso, a honra de carregar este legado que nos enche de orgulho e gratidão.

Uma vez rainha da Festa da Uva, para sempre rainha?