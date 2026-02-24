Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Cabide

Marina De David e Carolina Kostolovsky Grün armam, dias 13 e 14 de março, das 14h às 20h, o Let Go Second Hand by Má e Carol. A curadoria que as gurias apresentarão no Espaço Crisfel, nos domínios da Rua Treze de Maio, incluirá uma seleção exclusiva de peças em linho e suede. A proposta é alicerçada em sustentabilidade.

Sucesso

David Reichert e Stéfano Leifheit vivem dias de êxito. Em apenas um ano de sua Pregio Investimentos, contabilizam mais de 32 milhões em créditos comercializados. Focados em uma estratégia de diversificação de investimentos, apostam em IA para crescer e pretendem dobrar a equipe ainda neste ano.

Roteiro

No último fim de semana, o arquiteto Saymon Dall Alba esteve em São Paulo para prestigiar a peça teatral Baixa Sociedade, em cartaz no Teatro Renaissance, a convite dos atores Luiz Fernando Guimarães e Bruno Gissoni. Aproveitando a ocasião, Saymon entregou o exemplar da revista Sala de Arquitetos, na qual está publicado o projeto da Cabana Matangi, em celebração à força de sua arquitetura autoral. O encontro marcado por trocas, sensibilidade e admiração, serviu para apresentar pessoalmente a Luiz Fernando um portfólio desenvolvido exclusivamente para ele, um material pensado com cuidado, curadoria e identidade, traduzindo em páginas a essência da trajetória de Dall Alba, a atmosfera singular que ele imprime em cada projeto.