Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Cinquenta

O festejado presidente da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto, faz contagem regressiva para a celebração da chegada seu meio século particular. No dia 16 de março, ele brindará, entre familiares e amigos, a data querida com festa, no Don Claudino.

Sentidos

Gilmar Marcílio, palestrante que tem se dedicado ao estudo do comportamento humano, apresentará nos próximos dias seus conhecimentos em dois momentos distintos. Neste sábado, coordenará uma imersão sobre saúde emocional e felicidade,no Quinta São Luiz, para as colaboradoras da Clínica Domelle, da médica Melissa Krindges, de Farroupilha. Já na próxima segunda-feira, o filósofo e escritor promoverá uma roda de conversa, em Nova Milano, para o time da Malharia Anselmi, com organização da empresária destaque da Serra gaúcha, Maria de Lourdes Anselmi e seus filhos Sandra, Eduardo e Patrícia. O tema será em torno da pergunta: “Vamos falar sobre a vida?”, que abordará uma reflexão sobre o mundo contemporâneo e a busca pela sabedoria.