Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Sergio Lopes, Karen Panizzon, Michele Susin Nora e Marcelo Nora, juntos para aplaudir a solenidade inaugural da 35ª Festa da Uva, quinta-feira, no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos Leandro Araújo / Divulgação

Ritmo

A articulada Adriane Corrêa vai tirar do papel mais um vibrante projeto festivo. No dia 13 de março, ao lado do DJ Danna e com participação do veterano DJ Rocha Netto, ela movimentará o San Peter Music Hall, no tradicional Clube Juvenil, com a festa Déjàvu – Só Música Boa. A proposta é reunir amigos e amantes da boa pista para uma noite embalada por hits que atravessam gerações, em clima de reencontro e celebração. Em tempo: a sobrinha de Adri, Olivia Brum Corrêa, filha de Daniel Corrêa e Eliane Brum, celebrou seus 15 anos em grande estilo. A família embarca para Santiago, na fronteira do Estado, onde ela reside, para festejar dia 28.

O diretor regional da RBS Caxias, Joel Goulart Junior, e o diretor executivo de mercado do Grupo RBS, Leonardo Persigo, ao sabor da Festa Nacional da Uva 2026 Leandro Araújo / Divulgação

Verbo

A jornalista Adriana da Silva será a mediadora da 9ª edição do Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios. O evento, promovido pelo Sindilojas Caxias, ocorrerá no dia 11 de março, às 17h30min, e ocupará o Don Claudino, de Neiva Piccoli. As inscrições são limitadas.

Lisana Schumacher Bertussi, princesa da Festa da Uva de 1969, e o marido, o arquiteto Paulo Bertussi, um dos responsáveis pelo projeto original do Parque de Eventos, quinta-feira, entre aplausos Leandro Araújo / Divulgação

Vivências

A Liga Feminina de Combate ao Câncer apresentará, dia 17 de maio, no UCS Teatro, um encontro com a âncora do JA da RBS, Cristina Ranzolin. Os ingressos para a palestra intitulada A mulher mais forte do mundo já podem ser adquiridos pelo link no destaque “Compre aqui”, no perfil da entidade no Instagram.

Jean Franco Michelon e a princesa da Festa da Uva de 2002, Fernanda Frigeri Martins, na ocasião que marcou a estreia da 35ª edição da grandiosa festividade Leandro Araújo / Divulgação

Holofotes

As criadoras e mentoras da CastOne, conhecida agência de modelos da terrinha, Jaqueline Concer Martins e Sabrina Corradi Schülke armam um workshop profissionalizante para aspirantes às passarelas. A proposta movimentará o Studio One, entre os dias 26 e 28. O produtor executivo André Guerra, a modelo e influenciadora Michele Gubert, e o fotógrafo Eduardo Carneiro, serão os mestres dos encontros ao lado das idealizadoras, Jaqueline e Sabrina.

O delegado de Polícia Civil, Augusto Cavalheiro Neto, elegante personalidade representativa no encontro comunitário que celebrou o início da Festa da Uva 2026 Leandro Araújo / Divulgação