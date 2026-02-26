Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Piscianos

Vitrine

Márcia Costa e Michele Toazza Onzi serão as anfitriãs, hoje, de mais um encontro de moda na Drops de Menta, com a apresentação da coleção Vértice. Recepcionarão o fã clube fashionista da marca para um workshop de tendências seguido de pocket desfile, que revelará a coleção que parte do encontro entre opostos, imaginando a dualidade entre quente e frio, concreto e etéreo.

Elementares

A escritora Mônica Cechinato promove uma manhã dedicada à alma e ao autoconhecimento na Unicesumar. Neste sábado, dia 28, às 10h, ela apresenta a palestra Felicidade, Um Romance com a Alma, inspirada em seu livro homônimo, e aberta ao público.

A programação ganha ainda mais evidência com a participação de Rosângela Meletti, que comanda a prática A Pausa que te Faz Feliz, com técnicas de respiração consciente como caminho para o bem-estar. Com certificação internacional pela Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Rosângela promete imprimir uma atmosfera de conexão interior e leveza ao encontro.