Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Os apresentadores do Jornal do Almoço da RBS TV, Shirlei Paravisi, Cristina Ranzolin e Marco Matos com a cantora Daiana Radke, nomes estrelados que passaram pela Casa RBS, sexta-feira, no Parque de Eventos da Festa da Uva William Cabral / Divulgação

Atmosfera

Geni Onzi Isoppo, Rosana Stumpf e Angélica Troian Pulita lideram a 14ª edição do Piquenique Solidário do Projeto Mão Amiga, do Frei Jaime Bettega, agendado para o dia 29 de março, das 15h às 18h, no jardim das réplicas do Parque de Eventos da Festa da Uva. O encontro deverá repetir o sucesso das últimas edições em prol da inclusão de crianças na educação infantil por meio do programa Fortalecendo Famílias. O convescote solidário contará com atrações recreativas e show da banda ATLAST. Os ingressos podem ser adquiridos na Sede do Mão Amiga, Banca Rio Branco, Copihel, Koala Concept, Padaria Pão Quente, Sindilojas Caxias ou com os voluntários.

Os amigos Marli Trentin e Valdir dos Santos em sintonia na abertura da 35ª Festa Nacional da Uva, no detalhe, Valdir exibe um pingente em homenagem aos imigrantes italianos e aos 95 anos do evento Leandro Araújo / Divulgação

Alicerce

Vanessa Marzotto e Sandra Sgandella Fontoura, presidente e vice do Sinduscon Caxias, realizam, dia 6 de março, o jantar de apresentação da diretoria 2026/2028 da entidade. A cerimônia será no Recreio da Juventude.

Heleno Facchin e Kely Melo, o CEO e a coordenadora de marketing da Nova Aliança Vinícola Cooperativa, na Casa RBS no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, durante confraternização, dia 20, com as atenções de Joel Goulart Junior William Cabral / Divulgação

Caixa de Som

Leandro Marques, Bruna Monteschio Marques, Karen Dinnebier e Tela Tomazeli prometem reviver os hits que embalaram os anos 1980 com a estética Dancing Day, dia 14 de março, na Caza Wilfrido, em Gramado. A proposta nostálgica terá show da Banda De Classic e dos DJs Ronaldo Pinheiro e Chaleco.

Marcela Bertussi Pereira, princesa da Festa da Uva de 2006, reviveu a emoção da grandiosa festividade na cerimônia de abertura da edição que marca os 95 anos da Festa Nacional da Uva Leandro Araújo / Divulgação

Greice Demoliner Tedesco, princesa da Festa da Uva de 2004, em um look da curadoria do Theatro da Moda, e Roberta Veber Toscan, rainha da Festa da Uva de 2012, brilharam na estreia da 35ª edição Leandro Araújo / Divulgação

Alinhavos

As professoras e o coordenador do curso de Moda da Universidade de Caxias do Sul, Adriana Job Ferreira Conte, Gilda De Ross e Renan Isoton voltam a ilustrar a Galeria de Arte da UCS, na sala 402 do Bloco J, no Campus-Sede. Até o dia 5 de março, elas apresentam a exposição com 11 criações da disciplina de Criação V que integraram o 24º Concurso UCS/Cootegal. Entre as acadêmicas que participam da mostra estão as vencedoras da última edição: Vitória Gomes Mardero, com a coleção Yojiki, que conquistou o primeiro lugar, e as duas menções honrosas; Gabrieli Milano Tomaz, com a criação Veraníqua – Relíquias de um Verão Ancestral; e Maria Luiza Sarate, com Passarim.