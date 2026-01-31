Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

O médico mastologista Maximiliano Cassilha Kneubil foi convidado para acompanhar o renomado cirurgião Jean-Marc Piat, durante um serviço de reconstrução mamária, sem utilização de prótese, em Estrasburgo, na França. Acompanhado da mulher, a oncologista Janaína Brollo, e da filha, Victoria, Max embarcará, dia 12 de fevereiro, para turistar pela Cidade Luz antes de cumprir a agenda profissional por lá. A experiência une atualização e intercâmbio em um dos centros de saúde mais respeitados da Europa. Vanessa Tonietto / Divulgação

Noventa

Homem reconhecido por sua elegância, Antoninho Calcagnotto inicia fevereiro com festa. Tudo por conta da chegada de seus 90 anos e, também, para celebrar a vida dedicada a família e ao trabalho. Ele reservou a noite do sábado, dia 7, e os salões do Clube Juvenil, para reunir familiares e amigos de longa data com as atenções de sua mulher, Nely Maria Prataviera Calcagnotto, e dos filhos e netos que colaborarão nas honras aos convivas.

Na linha do tempo a então adolescente, Amanda Gazola Nichele atravessa os verões em sociedade com seu carisma e beleza natos. Na foto, Amanda posava à beira da piscina do Recreio da Juventude no fim dos anos 1990. Atualmente, ela se dedica com sucesso em sua brilhante carreira na Clínica Harmonia, onde atua ao lado do marido, o médico Jorge Luiz Dalsoto Filho. Apaixonada por natureza, animais e viagens, Amanda coleciona em seu passaporte passagens por Roma, Maldivas, Foz do Iguaçu e Tailândia, só para citar as últimas. José Zignani / Divulgação

Verde & branco

A diretoria social do Recreio da Juventude prepara um esquenta de Carnaval com muita música e diversão em clima de verão e folia ao ar livre na Sede Recreativa Juventude. O clube reunirá a família esmeralda no dia 7 de fevereiro com uma programação que se iniciará às 10h com coquetel de boas-vindas seguida da entrega dos abadás customizáveis e distribuição de acessórios alusivos. A tarde promete animação com o som do Grupo Deu Match, da Banda do Bloco e setlist brasileiríssima da DJ Mari Alencastro que, sexta-feira, causou no Planeta Atlântida.

A rainha da Festuva 2024, Lizandra Mello Chinali e seu estilo para dançar no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Giovana Fragoso esbanjou beleza e carisma na cena country nacional do Bulls Brasil Mikael Wammes / Divulgação

Zoom

As flores, confeccionadas em EVA pelas mãos da criativa Paula Suzuki, para o enlace de Bruna Massochini da Rosa e Pedro Rambor. Os braceletes que ornaram a indumentária dos convidados da festa de Cirlei Correa e Mauro Bellini. O anel de guardanapo em formato de estetoscópio que ambientou a mesa do jantar festivo ao redor do médico Lucas Eilert Nora.