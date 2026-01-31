Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Noventa
Homem reconhecido por sua elegância, Antoninho Calcagnotto inicia fevereiro com festa. Tudo por conta da chegada de seus 90 anos e, também, para celebrar a vida dedicada a família e ao trabalho. Ele reservou a noite do sábado, dia 7, e os salões do Clube Juvenil, para reunir familiares e amigos de longa data com as atenções de sua mulher, Nely Maria Prataviera Calcagnotto, e dos filhos e netos que colaborarão nas honras aos convivas.
Verde & branco
A diretoria social do Recreio da Juventude prepara um esquenta de Carnaval com muita música e diversão em clima de verão e folia ao ar livre na Sede Recreativa Juventude. O clube reunirá a família esmeralda no dia 7 de fevereiro com uma programação que se iniciará às 10h com coquetel de boas-vindas seguida da entrega dos abadás customizáveis e distribuição de acessórios alusivos. A tarde promete animação com o som do Grupo Deu Match, da Banda do Bloco e setlist brasileiríssima da DJ Mari Alencastro que, sexta-feira, causou no Planeta Atlântida.
Zoom
As flores, confeccionadas em EVA pelas mãos da criativa Paula Suzuki, para o enlace de Bruna Massochini da Rosa e Pedro Rambor. Os braceletes que ornaram a indumentária dos convidados da festa de Cirlei Correa e Mauro Bellini. O anel de guardanapo em formato de estetoscópio que ambientou a mesa do jantar festivo ao redor do médico Lucas Eilert Nora.