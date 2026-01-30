Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Da série manos em festa, Gustavo e Arthur Taufer, ao som dos DJs Láisa Alessi e Baruffi, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Casting

As criadoras e mentoras da CastOne, agência de modelos da terrinha, Jaqueline Concer Martins e Sabrina Corradi Schülke armam um workshop profissionalizante para aspirantes às passarelas. A proposta movimentará o Studio One, entre os dias 26 e 28 de fevereiro. André Guerra, produtor e executivo; Michele Gubert, modelo e influenciadora; e Eduardo Carneiro, fotógrafo, serão os mestres dos encontros ao lado das idealizadoras, Jaqueline e Sabrina.

Franciele Mallmann e Adriano Tomé, do grupo de amigos que aplaudiu a formatura do médico Lucas Eilert Nora Lucas Dall'Agnol / Divulgação

B'day

Luísa Rodrigues comemorou o aniversário, sexta-feira, 23, na charmosa Gramado, reunindo amigos para uma noite marcada pelo afeto, bom gosto e experiências sensoriais. A comemoração ocupou o Boteco do Pai Davi, espaço conhecido pelo clima acolhedor que valoriza encontros memoráveis.

Sabrina Gross e a aniversariante Luísa Rodrigues com Samuel Kaster, Ana Carolina Canalli e Charles Colombo na data querida de Luísa, celebrada sexta-feira, em Gramado Ronaldo Perez / Divulgação

Máscaras

O grupo das Jackie’s & Batizadas vai botar o bloco na rua, dia 10 de fevereiro, em frente ao Quinta São Luiz. Nesta segunda Edição do Carnaval das Jackie’s, a inspiração será a festa tropical realizada anualmente em New Orleans, que tem sua corte de rainhas. Eu Sou a Rainha do Meu Carnaval será a atração e proposta da festa das gurias, que terá, de quebra, música ao vivo, com os Seresteiros do Luar.

Thaiury Casagrande celebrou a conquista do diploma em Medicina pela UCS em festa no Loft do Recreio da Juventude Sabrina Gabana / Divulgação

Aquarianos

Hoje é dia de comemorar as datas queridas de Gabriela Bortoluz, Rosane Battisti, Bruna Nogueira Santos, Patrícia Boff, Igor Sandi e da rainha da Festa da Uva de 1989, Delis de Zorzi.

João Uez, diretor-presidente do SAMAE, na companhia de sua amada, a jornalista Andréia Copini, no roteiro festivo da terrinha com escala no Bulls Mikael Wammes / Divulgação

Microfone

O cantor Diogo Nogueira desembarca na Serra gaúcha, amanhã, para a 12ª edição do Gramado in Concert. A programação do espetáculo pode ser conferida pelo perfil @gramadoinconcert, no Instagram.

Amanhã, o cantor Diogo Nogueira mixa talentos com a Orquestra Sinfônica de Gramado para apresentar um inspirado show no Gramado in Concert, Arquivo Pessoal