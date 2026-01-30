Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Casting
As criadoras e mentoras da CastOne, agência de modelos da terrinha, Jaqueline Concer Martins e Sabrina Corradi Schülke armam um workshop profissionalizante para aspirantes às passarelas. A proposta movimentará o Studio One, entre os dias 26 e 28 de fevereiro. André Guerra, produtor e executivo; Michele Gubert, modelo e influenciadora; e Eduardo Carneiro, fotógrafo, serão os mestres dos encontros ao lado das idealizadoras, Jaqueline e Sabrina.
B'day
Luísa Rodrigues comemorou o aniversário, sexta-feira, 23, na charmosa Gramado, reunindo amigos para uma noite marcada pelo afeto, bom gosto e experiências sensoriais. A comemoração ocupou o Boteco do Pai Davi, espaço conhecido pelo clima acolhedor que valoriza encontros memoráveis.
Máscaras
O grupo das Jackie’s & Batizadas vai botar o bloco na rua, dia 10 de fevereiro, em frente ao Quinta São Luiz. Nesta segunda Edição do Carnaval das Jackie’s, a inspiração será a festa tropical realizada anualmente em New Orleans, que tem sua corte de rainhas. Eu Sou a Rainha do Meu Carnaval será a atração e proposta da festa das gurias, que terá, de quebra, música ao vivo, com os Seresteiros do Luar.
Aquarianos
Hoje é dia de comemorar as datas queridas de Gabriela Bortoluz, Rosane Battisti, Bruna Nogueira Santos, Patrícia Boff, Igor Sandi e da rainha da Festa da Uva de 1989, Delis de Zorzi.
Microfone
O cantor Diogo Nogueira desembarca na Serra gaúcha, amanhã, para a 12ª edição do Gramado in Concert. A programação do espetáculo pode ser conferida pelo perfil @gramadoinconcert, no Instagram.