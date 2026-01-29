Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Convescote

Em Garibaldi, a Chandon celebrará a vindima, em clima de open-air, com a proposta do Garden Spritz Festival. O encontro programado para o sábado, 31, terá como cenário o bucólico jardim da vinícola, em meio à exuberante natureza do local. A boa música e os espumantes, promessa da vibrante tarde, serão harmonizados com a playlist dos DJs Leandro Capellaro e Metz. Já os sabores da ocasião ficarão por conta das criações sob a batuta dos chefs Giordano Tarso, de Pinto Bandeira, e Catherine Tedesco, de Garibaldi.

CEP

Cálice

Depois do grande sucesso do Brazil Wine Challenge, em 2024, o enólogo Mário Lucas Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia, quer superar os resultados na 13ª edição do evento, que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de junho, no Centro Empresarial de Bento Gonçalves. Reconhecida como uma das mais importantes da América do Sul, a competição receberá amostras de vinícolas de todo o mundo, reforçando a credibilidade técnica no cenário internacional.

Com inscrições exclusivamente online até o dia 11 de abril, o concurso contemplará 19 categorias e contará com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. A novidade dessa edição é a inclusão das recém-chegadas categorias de Bebida Desalcoolizada, Vinho com grau alcoólico reduzido e Vinho Laranja, uma tendência global de mercado. Com júri formado por especialistas de diferentes países, os resultados deverão ser divulgados no dia 19 de junho.