Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Convescote
Em Garibaldi, a Chandon celebrará a vindima, em clima de open-air, com a proposta do Garden Spritz Festival. O encontro programado para o sábado, 31, terá como cenário o bucólico jardim da vinícola, em meio à exuberante natureza do local. A boa música e os espumantes, promessa da vibrante tarde, serão harmonizados com a playlist dos DJs Leandro Capellaro e Metz. Já os sabores da ocasião ficarão por conta das criações sob a batuta dos chefs Giordano Tarso, de Pinto Bandeira, e Catherine Tedesco, de Garibaldi.
CEP
Gabriela Ckless, especialista em Responsabilidade Civil Médica e Direito da Saúde, contou para a coluna que inicia fevereiro com fôlego extra. Tudo por conta da inauguração do endereço profissional, que ocupará os domínios do bairro Panazzolo.
Cálice
Depois do grande sucesso do Brazil Wine Challenge, em 2024, o enólogo Mário Lucas Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia, quer superar os resultados na 13ª edição do evento, que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de junho, no Centro Empresarial de Bento Gonçalves. Reconhecida como uma das mais importantes da América do Sul, a competição receberá amostras de vinícolas de todo o mundo, reforçando a credibilidade técnica no cenário internacional.
Com inscrições exclusivamente online até o dia 11 de abril, o concurso contemplará 19 categorias e contará com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. A novidade dessa edição é a inclusão das recém-chegadas categorias de Bebida Desalcoolizada, Vinho com grau alcoólico reduzido e Vinho Laranja, uma tendência global de mercado. Com júri formado por especialistas de diferentes países, os resultados deverão ser divulgados no dia 19 de junho.