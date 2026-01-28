Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Maresia
A estilista caxiense Carla Carlin recepciona nesta quinta-feira, dia 29, no endereço pop-up de da sua marca homônima em Atlântida, a joalheria second hand Distacco para uma tarde dedicada a curadoria de moda. Referência no garimpo de joias com história, a geóloga e joalheira Adriana Cauduro assina o catálogo das peças raras ao lado da sócia Ziza Carvalho, que colaborará com atenções no encontro fashion que promete reunir expressiva parcela da ala feminina no Litoral gaúcho.
Feminino
A experiência que o Theatro da Moda, de Bartira Merlin e Franciele da Silva, promoveu, sábado, em parceria com a fisioterapeuta Vanessa Galli Biglia, teve excelente receptividade com alto nível de engajamento. A boa nova teve direito até a churrasco a bordo de um barco pelo rio Mampituba, em Passo de Torres, no Litoral Norte. Contou com a presença de nomes como Vanessa Tonietto, Erika Sebben, Jocimara Trentin e Cristiane Menegotto Toscan Lorenzoni, o que evidencia a qualidade do encontro e da proposta vivenciada.
Em março, para celebrar o Dia das Mulheres, as anfitriãs realizarão dois encontros: um evento em parceria com a BMW, voltado ao protagonismo feminino, e uma artística em cerâmica com a artista Tanara Mallmann.
Abre alas
David Hunner já deu início aos preparativos do Carnaval no Villagio Caxias. A grande festa nacionalista será no dia 8 de fevereiro, a partir das 14h, e ocupará o estacionamento do Shopping. A proposta, promessa de muita alegria, incluirá atrações como Inimigos da HP, Buchecha, DJ Cabeção e Tatau (ex-Araketu), que apresentarão um mix sonoro de nostalgia e batidas inesquecível. O Bloco Camarote é All Inclusive Premium, com bar e gastronomia. Para a turma alvissareira, haverá serviços de massagem relax, pintura corporal e até espaço de beleza. A aquisição do ingresso garante, além do acesso aos shows, a retirada do abadá do bloco.