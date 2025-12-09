Veja quem testemunhou o casamento de Bruna Massochini da Rosa e Pedro Rambor

Amor

A bela e deslumbrante noiva do sábado, dia 6, Bruna Massochini da Rosa, brilhou ao trocar alianças com o emocionado noivo, Pedro Figueiró Rambor. O casal selou juras de amor eterno com bênçãos no altar do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha.

Amor II

Pedro e Bruna protagonizaram uma celebração icônica ao acolher as mais de duas centenas de personalidades entre familiares e amigos oriundos dos quatro pontos cardeais, na festividade que ocupou a Casa Perlage Giardino, ricamente decorada nos tons verde e branco, mixando estilos clássico e contemporâneo. Os jardins serviram de lounge para o receptivo de boas-vindas com bebidas refrescantes emoldurados por uma exuberante mesa de doces e um sofisticado espaço para charutos premium e destilados. Além do banquete de alta gastronomia, havia bares e show ao vivo. Os mimos aos convivas davam conta de sandálias para a ala feminina, tradicionais bem-casados e buquês florais.