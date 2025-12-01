Veja quem brilhou na noite de celebração do Recreio da Juventude

Verde esperança

Os casais presidentes dos conselhos Deliberativo, Executivo e Social do Recreio da Juventude, Gregório Tedesco e Jamile Rech e Diego e Vanessa Biglia e Aurélio e Kátia Marques recepcionaram a família esmeralda, sexta-feira, para a festividade ao redor dos 113 anos de fundação da agremiação e dos 70 anos da edificação da sede social. No ensejo da celebração, houve o descerramento da foto da Rainha 2023/2024 Julia Pereira Valente, como forma de reconhecimento pela atuação e representatividade feminina. Um dos mais expressivos presidente-executivo da história do Clube, José Carlos Bertotto com o apoio da mulher, Maria Liane Bertotto, à frente das gestões nos anos de 1985, 1987, 1993 e 1997, recebeu notável e merecida deferência. A reunião social contou com a presença de autoridades como Arialdo Boscolo, presidente da Confederação Nacional dos Clubes. A partir do dia 1º de janeiro, o casal Marcelo e Paula Ayala assumirá o cargo de presidentes-executivos.